Piano di Sorrento, chiusa via Mortora dopo la caduta di un albero. Tragedia sfiorata questa mattina in via Martora-San Liborio, nel territorio del Comune di Piano di Sorrento, dove un grosso pino è crollato sulla carreggiata. A causa del forte vento, infatti, il tronco dell’albero si è spezzato, finendo sulla strada.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Attualmente, la strada è stata chiusa.

Ricordiamo che c’è l’allerta meteo in Campania sull’intero territorio, spireranno venti forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi. Il mare sarà agitato, soprattutto al largo e lungo le coste esposte ai venti.