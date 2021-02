Piano di Sorrento, capogruppo di Podemos: “Non andrò né con Iaccarino né con Ruggiero”

Elezioni a Piano di Sorrento. Raffaele Esposito, consigliere comunale del gruppo di minoranza Podemos, di cui è capogruppo, in vista delle prossime elezioni a Piano ha dichiarato: “Non andrò né con Vincenzo Iaccarino né con Giovanni Ruggiero. Ci vuole un cambiamento, una svolta. Entrambi solo politici legati a 15 anni di amministrazione. Dobbiamo fare uscita Piano da questa palude”.

Noi di Positanonews stiamo cercando di capire qual è il sentiment in vista del voto. La sfida tra Giovanni Ruggiero e Vincenzo Iaccarino è lo scenario più probabile con qualche variante. La campagna elettorale sarà lunga e tortuosa. Al momento lo scenario che sembra delinearsi è quello che vede Giovanni Ruggiero, ex sindaco per un decennio, contro l’attuale sindaco, e all’epoca vicesindaco, Vincenzo Iaccarino.

Ruggiero in questo momento è impegnato come vice preside al Liceo Marone di Meta e lo sta facendo con ottimi risultati. Più volte interpellato da Positanonews ha sempre detto che era impegnato nella scuola e basta. Come sappiamo Ruggiero fa parte del gruppo “Piano Forte” di Anna Iaccarino,