Piano di Sorrento: buoni spesa per 171 famiglie. Già liquidati 120 mila euro per contributi fitti

“Risultano beneficiari dei buoni spesa n. 171 nuclei familiari carottesi . Al massimo entro la prossima settimana, saranno contattati dalla Protezione Civile, per ritirare i buoni spesa loro spettanti, per le prime due settimane di distribuzione. La Giunta Comunale ha stanziato € 215.900,85. Ogni settimana, saranno distribuiti n. 3.787 buoni spesa, da € 5 cadauno, per un valore settimanale pari ad € 18.935. La distribuzione continuerà per n. 11,4 settimane.

Contributi per i fitti: sono già stati liquidati € 120.926,78 per n. 88 nuclei familiari per i fitti “L. 431/98”, nonché € 42.090 per n. 62 nuclei familiari per i fitti “Covid”; gli uffici stanno contattando, ad uno ad uno, tutti gli altri richiedenti, al fine di verificare per ciascuno la documentazione necessaria per evitare involontarie dichiarazioni mendaci e recupero crediti, facendo in modo di poter utilizzare tutte le residue risorse disponibili per garantire il massimo del contributo a tutti gli aventi diritto. Nelle prossime settimane tale verifica sarà completata e consentirà la liquidazione delle somme spettanti“.