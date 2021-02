Piano di Sorrento. Avvallamenti sul Corso Italia, il post di Michele Maresca e l’intervento del sindaco Vincenzo Iaccarino

Riteniamo che vanno apprezzati entrambi.

Michele Maresca consigliere di opposizione molto attento al paese ha fatto un post evidenziando con foto un problema

Profondi avvallamenti sul Corso Italia, all’altezza di via Gennaro Maresca, formatisi subito dopo i “perfetti” lavori di rifacimento del manto stradale, effettuati in estate. Aspettiamo che qualcuno cada e si faccia male prima di riparare..??

Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha risposto intervenendo con un commento

Oggi è stato fatto sopralluogo dal com Michele Galano della Polizia Municipale e dall’arch Francesco Cannavale dell’ufficio tecnico

Domani pomeriggio sarà effettuato intervento provvisorio tampone in attesa di rifare tutto il Corso Italia.

Purtroppo questa problematica si è verificata per aver ripavimentato rapidamente dopo le numerose tracce per i sottoservizi che necessitavano di periodo di assestamento.

la situazione era già attenzionata ed in monitoraggio così come le altre strade della città.

Sono sempre ben accette segnalazioni e non polemiche sterili.Ci stiamo impegnando in lavori che riguardano il 70 per cento delle strade della citta nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia ed al meteo. Lintervento di altri enti per i sottoservizi come Gori Enel Tim Italgas Fibra ha ritardato ulteriormente i lavori e ha determinato tracce in tutte le strade coinvolte.

Per evitare le stesse problematiche di assestamento avute sul Corso Italia si sta procedendo a ripavimentare appena tecnicamente è possibile.

Le strade e la direzione dei lavori sono sotto continuo monitoraggio della Polizia Municipale e dell’ Ufficio Tecnico Comunale