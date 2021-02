Piano di Sorrento, assegnati i ristori Covid a famiglie ed imprese. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad assegnare agli aventi diritto i “ristori” stanziati dalla Giunta in favore delle imprese che, a causa della pandemia covid, nel 2020 hanno visto ridotto sensibilmente il proprio fatturato. Su 259 domande presentate sono state ammesse al contributo 249 (6 escluse per mancanza del requisito fondamentale della riduzione del fatturato e 4 per duplicazione della domanda). I fondi impegnati erano 200mila euro che sono stati implementati con un’ulteriore risorsa pari a 67mila euro (per complessivi 267 mila euro)derivanti dall’economia scaturita da un altro “bando ristori” in favore cioè delle persone che si trovano in particolari condizioni di difficoltà o hanno perso il lavoro per l’emergenza covid. A questi ultimi sono stati liquidati 83mila euro (gli aventi diritto erano 83 e gli esclusi 4 per mancanza del requisito ISEE).