Petrolio, gas e oro: le previsioni dei prezzi

Il tragico 2020 è stato un anno di sconquassi anche per il mercato petrolifero ma il prezzo del greggio, grazie alla ripresa della Cina e alla tenuta di alcuni beni di consumo, ha recuperato oramai il livello pre-Covid e l’Opec, nelle prossime settimane dovrà decidere come gestire la fase di uscita definitiva dall’emergenza. I futures sul petrolio Wti hanno toccato i 60 dollari al barile nei giorni scorsi e il prezzo di venerdì è stato di 56,8 superando i 56,7 dello scorso gennaio quando la pandemia stava diffondendosi in Cina.

Da allora il grafico dei prezzi ha mostrato una caduta vorticosa toccando il minimo di 29 dollari del 21 aprile. La ripresa in questo inizio del 2021, come ha spiegato alla Bloomberg l’analista Ed Morse di Citigroup, è più veloce di quanto percepito. Al recupero della domanda cinese si associa il maggior consumo in Occidente di prodotti di largo consumo, con materie plastiche, utilizzabili in casa. Ora toccherà all’Opec, che ha in programma un vertice a inizio marzo gestire un’intesa sulla produzione evitando il duro e disastroso confronto fra Russia e Arabia Saudita visto lo scorso marzo.

Previsioni sul prezzo dell’Oro

Con il mercato dell’oro ancora leggermente sopra i 1800 dollari, azzardare previsioni rialziste risulta particolarmente rischioso.Occorrerebbe prima comprendere se il prezzo sia tentato a consolidarsi prima di un eventuale rialzo, o se la soglia di supporto di 1800 dollari l’oncia sia invece ben poco adatta a contenere eventuali pull-back. Per questa ragione, come principale livello di supporto si preferisce considerare ancora quello a 1750 dollari, a cui l’oro potrebbe tendere in caso di un nuovo rialzo del dollaro statunitense.In caso di un rialzo sufficientemente solido, il prezzo potrebbe invece sfiorare l’EMA a 200 giorni prima di guardare ai 1850 dollari l’oncia. Alle ore 9:20 di oggi, l’Oro resta stabile a 1808 dollari l’oncia.

Previsioni sul Prezzo del Petrolio e del Gas Naturale

Il petrolio greggio Wti si è mosso in maniera molto altalenante nel corso della seduta di ieri, per raggiungere il livello di 63 dollari al barile prima di affrontare un nuovo pull-back. Stamattina, il prezzo è di 61,6 dollari al barile.

Nonostante le spinte contrarie, il greggio texano continua a mantenere la sua tendenza rialzista e si ritiene che difficilmente il livello di supporto principale a 59 dollari possa essere testato nel breve termine.

Di contro, però, la ripresa del rally potrà dirsi compiuta solo superati i 62 dollari; in caso contrario, la fascia attuale potrebbe diventare una nuova area di consolidamento prima delle prossime mosse.

Per il Brent, invece, il raggiungimento dei 66 dollari nella giornata di ieri ha aperto la strada a discreti volumi di vendita che hanno fatto da sponda, riportando indietro il prezzo. Il greggio del Mare del Nord è comunque rimasto stabilmente sopra quota 65 dollari e continua a mostrarsi solido.

Stamattina, il Brent si trova a 65,44 dollari e già nelle prossime ore potrebbe tentare un nuovo attacco ai 66 dollari.

Infine, il gas naturale si è mosso tra quota 2,8 e 2,9 dollari nella giornata di ieri, e adesso si può davvero ipotizzare l’esaurimento della tendenza rialzista a causa delle previsioni meteo che indicano, anche nell’America Centrale, temperature ben più elevate della scorsa settimana.

A questo punto, non è più difficile ipotizzare che il gas naturale si spinga fino a testare la fascia di supporto a 2,74 dollari, che indica i minimi di questo mese. Al momento, il prezzo è in calo del -1,35% a quota 2,840 dollari.