Perseverance : vivere a 130 gradi

Correva il 30 Luglio 2020 quando dalla Terra partì il quinto rover realizzato dal “Jet Propulsion Laboratory” allo scopo di esplorare la superficie di Marte. Perseverance è atterrato alle ore 21:56 del 18 Febbraio 2021 e resterà sul pianeta rosso per circa 2 anni terrestri.

Gli scopi della missione sono: esplorare la superficie e cercare tracce di forme di vita passate.

Il rover attualmente si trova nel cratere Jazero, un antico lago prosciugato.

Oltre a strumenti super sofisticati ,come il laser per polverizzare le pietre, esso trasporta messaggi in codice e simboli vari. Possiamo trovare una targa con il Sole ,la Terra e Marte unite nel codice morse per formare la frase :m”Explore as one “e 10 milioni di nomi per il iniziativa Send Your Name To Mars.

Inoltre è anche presente una targa raffigurante la Terra sostenuta dal bastone di Ascelpio, il simbolo che nell’antica Grecia indicava la medicina per ricordare questo difficile periodo di pandemia che la Terra sta vivendo.

