Pericolo a Positano: reti e cartelli lasciati in strada. Caduto un ragazzo in bici

Positano (Costiera amalfitana). Pericolo per reti e segnali stradali non utilizzati lasciati in strada. Un ragazzo in bicicletta è caduto, ferendosi, a causa di questi ostacoli. Per fortuna nulla di grave.

Come si vede nelle immagini di Positanonews, si tratta del tratto stradale della Statale amalfitana 163, alla sponda, in direzione Praiano. Preghiamo di rimuovere dal manto stradale questi oggetti quanto prima per evitare altri incidenti.