Per un profilo di Mario Draghi

Fallito il mandato esplorativo di Roberto Fico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esclude le elezioni anticipate e convoca Mario Draghi. Circolano i primi rumors su quella che potrebbe essere una squadra di governo di alto profilo, così come chiesto da Sergio Mattarella: ma chi è Mario Draghi?

Un uomo autorevole, la cui storia è colma di successi. Nasce a Roma il 3 settembre del 1947, si laurea in economia con una tesi sull’integrazione economica e la variazione dei tassi di cambio, proseguirà la sua formazione al MIT di Boston. Negli anni Novanta, Mario Draghi diverrà Direttore Generale del Ministero del Tesoro, per poi volare a Londra nel 2002 dove diverrà Vice Chairman e Managing Director di Goldman Sachs per guidare le strategie europee dell’istituto. Nominato Governatore della Banca d’Italia nel 2005, compirà alcuni importanti riforme che renderanno l’istituto meno frammentato.

Membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea, nel 2012 diventa “l’uomo che ha salvato l’euro”, al tempo della crisi di debito. In quel contesto tre furono le parole fortunate: WHATEVER IT TAKES, costi quel che costi, attuando una serie di misure, tra cui l’abbassamento massiccio dei tassi d’interesse. Ora molti sperano che Mario Draghi sia in grado di salvare l’Italia.

La sfida sarà quella di trovare una maggioranza disposta a sostenerlo nel superamento delle difficoltà economiche, sociali e sanitarie. Il toto-nomi vede in lizza: Marta Cartabita, ex presidente della Corte costituzionale, Raffaele Cantone ex presidente dell’Anac, Fabio Pannetta – membro italiano dell’esecutivo Bce – ma anche Carlo Cottarelli e Ilaria Capia (virologa) potrebbero intervenire ed entrare a far parte della squadra di governo.

Non mancano però le incognite, l’Italia tutta resta in attesa: quale sarà la prossima mossa?