PER SETTE SCONFITTE BOCCIATO IL NAPOLI

IL NAPOLI FA GIOCO MA VINCE IL GENOA DI PANDEV

Rallenta di nuovo il Napoli, che nel giro di un solo quarto d’ora viene punito due volte da un ex tanto immarcescibile quanto spietato e perde a Marassi con il Genoa. Nel finale va a segno anche Matteo Politano, ma la doppietta di Goran Pandev si rivela decisiva. E il 2-1 in trasferta significa quinto posto e -10 dalla capolista, che attualmente è l’Inter.

I problemi per Gattuso non mancano, come dimostra una panchina composta da soli sei giocatori di movimento (tra cui un Lorenzo Insigne decisamente non al meglio). Ma l’inizio è promettente, con Perin chiamato alla parata da Zielinski, Lozano e Di Lorenzo nel giro di poco più di cinque minuti.

La partita però vive una prima svolta all’11′, quando Maksimovic e Demme pasticciano aprendo un’autostrada a Badelj. Il croato trova quindi il varco giusto per Pandev, che davanti a Ospina non ha problemi a liberare il mancino che regala il vantaggio al Genoa.

Solo Lozano riesce a produrre una reazione degna di tale nome per il Napoli, ma Perin smanaccia via il pallone sul gran destro del messicano. Il Napoli è anche sfortunato, e su punizione di Mario Rui è ottima l’incornata di Petagna. Ma il pallone centra la traversa. Poi il gol arriva, ma lo segna ancora il Genoa. Anzi, ancora Pandev.

Il minuto è il 26′, l’uomo assist stavolta è Zajc. Ma oltre a non cambiare il marcatore, è anche la difesa ospite a confermarsi fatalmente disattenta. Così il macedone ancora una volta ha il tempo di controllare agevolmente e battere nuovamente Ospina.

Finale di tempo con un Napoli finalmente reattivo, ma i tentativi di Elmas, Lozano e Mario Rui non hanno fortuna. Nella ripresa Zappacosta vanifica il pallone del tris, poi è praticamente solo Napoli.

In campo c’è anche Osimhen, che si danna ma non riesce a segnare. Gattuso perde anche Manolas per infortunio e solo al 79′ può esultare grazie al guizzo di Politano, in rete dopo una mischia furibonda.

Finale accesissimo, con Elmas che sfiora anche il pareggio. Ma il Napoli perde ancora, e vede la cima della classifica tornare ad allontanarsi.

06-02-2021