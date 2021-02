Per l’ottimo esponente politico minorese. La replica di Gaspare Apicella a Bonito

Minori , Costiera amalfitana. Dopo la vicenda di Ravello a Casa Rossa in Costa d’ Amalfi, che non ha riportato Positanonews, ma bensì è stato fatto un commento da Gaspare Apicella, con un intervento del vicesindaco Bonito al quale replica definitivamente Gaspare Apicella …

Absit iniuria verbis. Le nostre scuse, anche se non richieste e dovute, le abbiamo portate solo in segno di rispetto per il ruolo e non solo. Come abbiamo osservato il dovere del servizio di amministratore.

Non abbiamo minimamente pensato di poter offendere con la nostra goliardia da anziano sempre presente nelle cose paesane.

Ma, est modus in rebus: la giusta misura nelle cose, senza eccedere e mettere a repentaglio l’incolumità fisica.