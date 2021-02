Per la Folgore Massa una candidatura speciale: ecco il comunicato della società:

“Forza Marcello

Oggi è per noi un giorno speciale perchè la nostra società esprime una candidatura alla formazione del nuovo Comitato Provinciale della FIPAV – nella squadra del presidente Carmine Menna c’è Marcello Miccio, già valente collaboratore e rappresentante federale in ambito Beach Volley. Noi saremo in prima fila per sostenere la sua candidatura e quella dell’intera squadra che sostiene il presidente Menna.

In bocca al lupo Marcello”