Penisola Sorrentina: quanti over 80 hanno chiesto la vaccinazione? Ecco i dati. Questa mattina sono stati diffusi i dati relativi al numero degli ultraottantenni della penisola sorrentina che hanno manifestato richiesto di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19. Ricordiamo, infatti, che mercoledì prossimo, 3 marzo 2021, prenderà il via la somministrazione delle dosi nei tre siti individuati in penisola: l’ospedale De Luca e Rossano per gli over 80 di Vico Equense, Villa Fondi per quelli di Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento, Residenza Cerulli di Sant’Agata sui due Golfi per gli anziani di Massa Lubrense.

Nei sei Comuni, si contano, quindi, 5.187 persone che hanno compiuto gli 80 anni di età o che, comunque, raggiungeranno questo traguardo nel corso del 2021. Su questo dato, secondo quanto reso noto dall’Asl Napoli 3 Sud, sono in totale 4.019 quelli che già hanno chiesto di essere immunizzati, mentre altri 1.168 non si sono ancora prenotati sul portale Soresa.

Nel dettaglio su 834 ultraottantenni di Massa Lubrense, sono 562 quelli che hanno aderito, a Sorrento su 1.170 sono 1.003, a Sant’Agnello su 602 totali hanno chiesto la somministrazione in 413, a Piano di Sorrento su 845 sono 653, a Meta su 549 sono 432 ed infine a Vico Equense su 1.187 over 80 si sono iscritti in 956.