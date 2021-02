Penisola Sorrentina: previsti punti somministrazione del vaccino per gli over 80. Sono state individuate le sedi per somministrare il vaccino agli over 80: la principale sarà nell’ospedale di Gragnano.

Sono poco più di 50mila (50.460 per la precisione), gli 80enni da vaccinare nei 57 Comuni che fanno riferimento all’Asl Napoli 3 Sud, da Portici alla penisola sorrentina ed uno su tre, al momento, si è già prenotato per la somministrazione.

Si comincia il 20 e il 21 febbraio, subito dopo aver completato la profilassi per operatori sanitari e ospiti delle Rsa che ha richiesto tempi più lunghi di quanto previsto.

Sono previsti dei punti per la somministrazione del vaccino anche in Penisola Sorrentina. In particolare, il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha dato la disponibilità di Villa Fondi che dovrebbe essere punto di riferimento anche per i Comuni di Meta e Sant’Agnello. Si prevedono, inoltre, altri due punti vaccinali, uno a Vico Equense ed un altro per Sorrento e Massa Lubrense.

Per i disabili e gli anziani costretti a letto, il servizio è domiciliare. Ci saranno 13 le squadre formate da medici, infermieri e tecnici chiamate a intervenire, anche se non è stato stabilito ancora in quanti casi.