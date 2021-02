Penisola Sorrentina, oggi la riunione per il piano vaccinazione presso il Comune di Sant’Agnello: confermati i tre poli. A darne la notizia è stato il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Riunione organizzativa per il piano di vaccinazione della Penisola sorrentina oggi presso il Comune di Sant’Agnello.

Hanno partecipato tutti i sindaci, la Dottoressa Grazia Fomisano, Direttore del nostro Distretto sanitario, i dottori Luigi Rinaldi ,Nicola Mollica, Abagnale, Savarese, Balducelli, dr Bernardo in rappresentanza dei medici di base ed il dottor Antonio Coppola, commissario dell’ASL Napoli 3 sud per l’emergenza covid.

Confermati i tre poli vaccinali: Residenza “Cerulli” per Massa Lubrense, Villa Fondi per Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento e l’Ospedale “De Luca e Rossano” per Vico Equense.

Si stanno definendo i protocolli sanitari ed organizzativi per far fronte alla campagna di vaccinazione. Il calendario con date e informazioni dettagliate sarà disposto in tempi brevi appena si avrà l ok definitivo al Asl Na 3!

Un grazie speciale a tutti i partecipanti ed ai medici di base che consentono di semplificare l’iter.

Avanti così per un territorio covid free il prima possibile.