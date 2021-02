Penisola Sorrentina: l’incontro in diretta con i sindaci per l’ospedale unico. Affidata la progettazione. Va avanti il progetto per la realizzazione dell’Ospedale unico della Penisola Sorrentina, che avrà sede a Sant’Agnello. Questa mattina di mercoledì 3 febbraio 2021, infatti, sono stati fatti ulteriori passi avanti: è stata affidata la progettazione dell’opera. Entro otto mesi è prevista la consegna del progetto. Entro un anno, l’avvio dei lavori per trasformare l’attuale distretto sanitario di Sant’Agnello nel nuovo presidio ospedaliero.

In questo momento, è in corso l’incontro in diretta con i sindaci dei Comuni della Penisola e con l’Asl Napoli 3. È possibile seguirlo sulla pagina Facebook del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ecco quanto ha scritto il governatore:

È una giornata importante per la Penisola Sorrentina: con l’Asl Napoli 3 e i sindaci del territorio diamo avvio alle procedure per la progettazione dell’ospedale unico. Sarà una grande un’infrastruttura al servizio di una delle aree strategicamente più importanti della nostra regione.