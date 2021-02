Penisola Sorrentina, DAD prorogata fino al 14 marzo per le scuole secondarie. Oggi l’incontro per partire con i vaccini. Riportiamo di seguito le parole dei sindaci della Penisola Sorrentina, pubblicate sulle loro pagine Facebook:

Per garantire la sicurezza sul territorio e far partire al più presto la campagna vaccinale i sindaci della Penisola sono in prima linea.

Nella giornata di ieri, infatti, abbiamo deciso, di comune accordo, di prorogare fino al 14 marzo la DAD per le scuole secondarie di secondo grado presenti da Vico Equense a Sorrento. La decisione prudenziale è scaturita dal particolare contesto del nostro territorio che vede cinque Comuni in zona arancione ed uno, Massa Lubrense, in zona rossa; dalla presenza di alunni provenienti da altri Comuni, tra i quali alcuni particolarmente colpiti dal Covid 19, rischia di aggravare la curva epidemiologica nelle nostre zone;

dalla vaccinazione in corso del personale docente ed Ata.

Nella giornata di oggi è previsto un incontro con il Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 sud, ingegnere Gennaro Sosto, ed il Direttore sanitario del distretto 59, dottoressa Grazia Formisano, per definire, in tempi rapidi, organizzazione e procedure per partire con le vaccinazioni di massa.

Le strutture, in Penisola, sono state individuare: “Residenza Cerulli” a Massa Lubrense, Villa Fondi per Piano, Meta, Sant’Agnello e Sorrento e l’Ospedale “De Luca e Rossano” per Vico Equense. L’idoneità delle stesse è in corso di verifica. I Comuni hanno assicurato tutto il supporto tecnico e logistico necessario.

Vogliamo si parta, in sicurezza, ma al più presto. I nostri cittadini non devono aspettare un solo giorno oltre il necessario.