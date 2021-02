Penisola, prenotazioni vaccini per gli anziani. Iaccarino pubblica i dati

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino sul suo profilo Facebook ha reso noti i dati – elaborati da Domenico Cinque – relativi alle adesioni alla campagna vaccinale per gli ultraottantenni dei Comuni della Penisola sorrentina che fanno riferimento a Villa Fondi per la somministrazione. Si tratta, quindi, degli anziani residenti a Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta.

In totale gli over 80 dei quattro Comuni (per Massa Lubrense e Vico Equense sono previsti ulteriori due punti vaccinali) sono 3.166 e di questi 2.249 sono quelli che già si sono prenotati per ricevere il vaccino pari ad una percentuale del 71% circa.

Nel dettaglio risulta che ad aver richiesto i vaccini sono 932 ultraottantenni su un totale di residenti a 1.170 a Sorrento, 372 su 602 a Sant’Agnello, 568 su 845 a Piano di Sorrento ed infine 377 su 549 a Meta. Pubblichiamo i grafici.