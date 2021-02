Paura in provincia di Salerno per la frana a Coperchia .Non solo la Costiera amalfitana cade a pezzi, sotto la pioggia incessante , e l’allerta meteo in Campania che durerà anche fino a domani , dopo le frane e gli smottamenti che hanno colpito Amalfi, Ravello, la strada che collega Salerno a Vietri sul Mare, situazione critica a Pellezzano. Nel centro della valle dell’Irno già colpito da una frana ieri che ha ricoperto e bloccato la statale, in serata un nuovo movimento franoso ha colpito un abitazione a Via Calata nella frazione di Coperchia. Come si può vedere dalla foto una palazzina è stata sventrata dal fango. Sul posato Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile. Probabilmente il fabbricato è stato evacuato in tempo. Situazione davvero preoccupante. Evacuate anche altre due abitazioni limitrofe.