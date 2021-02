Pagina “Tutela il Tuo Territorio”: segnalati pericoli a Tramonti , Ravello e Amalfi

Costiera amalfitana. Il sito internet www.tutelailtuoterritorio continua ad essere utilizzato dai cittadini della Costiera amalfitana per segnalare possibili situazioni di rischio.

Come ormai comincia ad essere evidente, molti dei disastri che hanno colpito la Costiera amalfitana negli ultimi decenni avrebbero potuto essere evitati se il territorio fosse stato regolarmente “manutenuto”: se i torrenti fossero stati liberati da rami e detriti, le canalizzazioni non a tenuta riparate, le macere crollate ricostruite, il sottobosco ripulito, i costoni risanati eliminando i massi in bilico.

E molti degli abitanti erano ben consapevoli dei rischi, sia perché sono evidenti sia perché, molto spesso, sono ricorrenti. Una conoscenza diffusa delle situazioni di pericolo che, tuttavia, raramente si traduce in interventi capaci di eliminarle. Una circostanza che non dipende solo da carenza di risorse o da pastoie burocratiche.

Innanzitutto non c’è un sistema di trasferimento automatico delle informazioni da chi conosce i pericoli a chi ha il compito di eliminarli. Inoltre, la conoscenza delle situazioni a rischio non fa “notizia”, se non dopo che il disastro si è verificato. E i politici sono sensibili solo alle istanze che trovano spazio nei media.

Come ormai noto, la pagina TTT ha la finalità di raccogliere le segnalazioni di cittadini e visitatori sulle situazioni di pericolo rilevabili in Costiera amalfitana, girarle agli organi competenti, ai media locali e, soprattutto, monitorarne il seguito. Va precisato che la pagina TTT non sostituisce i servizi istituzionali per le emergenze. Nella pagina viene infatti precisato che nel caso si debba segnalare un pericolo imminente rivolgersi al 112, 113, 115, 118.

Attraverso il servizio innanzi descritto sono pervenute alla pagine le seguenti segnalazioni che riportiamo:

n. Categoria Altro Comune Località Dissesti analoghi in zona Già segnalata Foto 46 Rocce in precarie condizioni di equilibrio, soprattutto lungo i percorsi non controllati dalle istituzioni – sentieri, scale, mulattiere situazioni di pericolo Amalfi Centro, Sant’Angelo dell’arco Non so No Allegate Commenti Serie infiltrazioni e caduta sassi su scale pubbliche oggetto di passaggio di abitanti di zona

n. Categoria Altro Comune Località Dissesti analoghi in zona Già segnalata Foto 50 Altre situazioni di pericolo Ponte in degrado in una strada provinciale molto frequentata. Non è stata mai fatta una manutenzione. La strada si sta rompendo e il ponte mostra ferro all’esterno. All’epoca era stato costruito per passare poche macchine e per attraversare solo alcuni comuni ora é diventata provinciale con passaggio anche di mezzi pesanti tra cui autobus pubblici. Tramonti Figlino – Campanile SI da sempre Si agli Enti comunali ma mai presa in considerazione Allegata Commenti Bisogna tutelare il territorio prima di una situazione di pericolo non dopo che può scapparci il morto. La segnalazione deve essere presa in considerazione al più presto perché fino ad ora non le ha mai ascoltate nessuno. Fate presto prima che il ponte cedi e può succedere una vera e propria tragedia poi non dite che non lo sapevate