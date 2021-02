Paesaggi dell’anima di Maurizio Ruggiero minorese a Valdobbiene

Minori, Costiera amalfitana. Installazioni in miniatura del paesaggio italiano costiero e delle colline UNESCO del territorio di Valdobbiadene, a cura del prof. Maurizio Ruggiero, minorese prestato alla terra del nobile Prosecco

Si assiste ad un misto di cultura delle due Terre di Ruggiero: quella amalfitana che porta nel cuore per esservi nato e quella della marca trevigiana che ha accolto questo valido personaggio, dopo averne constatato a più riprese il valore sociale e morale.

Trattasi di oltre cinquecento pezzi scenografici, 400 statuine in terracotta sistemati su oltre 250mq di superficie.

Il tutto a cura degli “amici del presepe” in collaborazione con l’amministrazione comunale , a Villa dei Cedri fino a giungo 2021.

Le scene più rappresentative ed ammirate sono quelle che riproducono momenti presepiali misti alle celeberrime vedute incantanti della costa d’Amalfi, della stessa Minori d’un tempo.

E’ stato, da parte di Ruggiero, un modo superbo di attirare l’amore veneto verso questi nostri siti sublimi. E non a caso, oigni anno (pandenia consen tendo) si ripete il rito della “calata” dei trevigiano verso i nostri lidi con , spesso, il senso inverso di marcia quando i nostri conterranei si portano nella Marca per visite di cortesie e di affetto.

Gaspare Apicella

Foto QP news