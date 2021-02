Ospedale Unico in Penisola Sorrentina: questa mattina il sopralluogo. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, sulla sua pagina Facebook:

Un altro passo avanti per l’Ospedale unico della Penisola sorrentina. Stamattina a S. Agnello sopralluogo dei progettisti che hanno vinto la gara indetta dalla SORESA per la progettazione dell’opera.

All’incontro ho partecipato insieme al sindaco di Piano, Vincenzo Iaccarino ed all’ingegnere Ciro Visone dell’ASL Napoli 3 sud. Gli uffici municipali hanno prestato assistenza e collaborazione.

Come Comune, prima ancora di iniziare, abbiamo chiesto che vengano fatte tutte le verifiche geologiche, urbanistiche e paesaggistiche per garantire che l’Ospedale sia realizzato in condizioni di massima sicurezza.