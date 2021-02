Ospedale a Sorrento: bagni inagibili per chi resta in attesa

Sorrento. Ci è arrivata una segnalazione molto grave, alla quale non possiamo non dare la giusta risonanza grazie a tutti voi. Come sapete stiamo seguendo le vicende dell’ospedale di Sorrento riguardo alla carenza di anestesisti che stanno causando una serie di disservizi ai pazienti. Stamattina arriva anche questo messaggio direttamente dall’ospedale di Sorrento che racconta di una storia incredibile.

“Nino buongiorno… Una cosa un po’ particolare in ospedale… Già non si può entrare per il covid ma le persone che aspettano notizie dei familiari restano in attesa per ore e da più un mese non sono capaci di aggiustare i bagni per il pubblico…”.

Guardate le foto e lasciamo a voi i commenti.