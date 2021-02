Osimhen contro Osimhen: “l’opinione di mio fratello non è la mia”

Nella giornata di ieri, Andrew Osimhen, il fratello di Victor, aveva espresso una sua opinione a Radio Marte sul perché il giovane attaccante del Napoli non avesse espresso ancora al meglio le sue qualità calcistiche: “Il Napoli non gioca per Victor, la squadra non esalta le sue capacità realizzative: finché rimarrà così, mio fratello non potrà segnare i gol che vuole segnare. Sicuramente l’assenza dai campi lo ha penalizzato, ma da quando è tornato non è stato messo in condizione di esprimersi al meglio. Il Napoli deve giocare più da squadra e più per lui”. Oggi il N9 azzurro, attraverso una storia su Instagram, ha chiarito la sua posizione circa queste affermazioni: “Desidero chiarire che chiedere un’opinione relativa al calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiedermelo direttamente. Amo il Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla … nessuno è il mio portavoce o altro”.