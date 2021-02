Oggi incontro tra il sindaco di Capri, il vicesindaco di Anacapri e l’assessore regionale al turismo

INCONTRO A CAPRI TRA IL SINDACO DI CAPRI LEMBO , IL VICESINDACO DI ANACAPRI CEROTTA E L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO CASUCCI

Stamattina presso la sede del Comune di Capri, Atex ha promosso un incontro tra l’assessore regionale al Turismo Casucci e le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri.

A Marzo 2020, Atex propose sia al Governo Nazionale che al Governo Regionale di definire le Zone a Turismo Prevalente, località nelle quali tutta l’economia ruota da sempre attorno al turismo per mettere in campo iniziative immediate e prioritarie in questi territori.

In tale direzione occorre partire da un confronto metodologico e non occasionale tra Regione e Amministrazioni Comunali.

L’assessore regionale Casucci ha condiviso questa logica e si è reso disponibile ad avviare un immediato confronto con i Sindaci delle Zone a Turismo Prevalente.

Dopo aver incontrato il Sindaco di Sorrento e i Sindaci della Costiera Amalfitana, oggi l’assessore ha incontrato il sindaco di Capri e il vice sindaco di Anacapri per avviare un confronto concreto tra queste amministrazioni e l’assessorato al Turismo.

Abbiamo voluto che a questo confronto fossero presenti anche i rappresentanti degli albergatori perché il sistema ricettivo si deve sempre più muovere con la massima collaborazione tra il settore alberghiero e il settore Extralberghiero.

Ora occorre rendere concreto ed efficace questo rapporto con la Regione attraverso proposte finalizzate ad affrontare le priorità dell’isola in un momento drammatico.