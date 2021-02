Oggi è la Giornata Nazionale del personale sanitario. Il sindaco di Minori: “Non sprechiamo il loro sforzo”. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale, in occasione della Giornata dedicata al personale sanitario:

Oggi è la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Interpretando i sentimenti di tutti i Sindaci e delle comunità ringrazio tutti voi dal profondo del cuore per la grande disponibilità e la spiccata sensibilità protesa ad aiutare i più deboli, specialmente in questo difficile periodo pandemico. Rispettare le regole non vuole dire solo proteggere se stessi, ma un’intera comunità. Donne e uomini del Servizio Sanitario Nazionale lo fanno ogni giorno. Non sprechiamo il loro sforzo, facciamo la differenza.

Andiamo Oltre insieme.