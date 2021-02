Oggi è la Giornata Mondiale contro il cancro 2021.

“Il cancro si può battere. Facciamolo insieme”. È questo lo slogan del Ministero della Salute e IFO per la ventesima Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio 2021. Un invito per tutti, a partire dai più giovani, a riflettere su cosa ognuno di noi può fare per combattere il cancro, prevenirlo e affrontarlo nel modo più efficace. Le buone notizie ci sono, i centri specializzati, gli screening oncologici gratuiti, le associazioni di pazienti e gli esperti anche. Salvarsi la vita, dopo una diagnosi di tumore, è possibile. Bisogna però informarsi per riconoscere i sintomi, evitare i comportamenti a rischio e agire al più presto.

«Scoprire il tumore nella fase iniziale può rendere più semplici le cure e salvarti la vita. Se ricevi l’invito della tua Asl, non perdere l’occasione. Partecipa agli screening gratuiti per i tumori al seno, al collo dell’utero, al colon“. Così raccomandano medici e specializzandi del Regina Elena e San Gallicano nel video “Il cancro si può battere, facciamolo insieme”, realizzato dal Ministero della Salute insieme agli Istituti Regina Elena e San Gallicano in occasione della Giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio 2021.

Il World Cancer Day è promosso dalla UICC – Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Lo slogan della Giornata mondiale per il triennio 2019-2021 è “I Am and I Will”- “Io sono e Io farò”, un invito all’azione e all’impegno personale, associazionistico e istituzionale. L’iniziativa infatti ricorda l’importanza dell’agire individuale e dell’impegno in prima persona sulla prevenzione dei tumori e migliorare l’accesso agli screening oncologici. L’obiettivo è quello di cercare di salvare vite, aumentando la consapevolezza sulla malattia in modo che le persone riconoscano meglio i sintomi, facciano prevenzione, evitino i comportamenti a rischio.