Oggi è la Giornata dei Calzini Spaiati. E anche i ragazzi di Positano e Praiano partecipano all’iniziativa

Oggi, primo venerdì di febbraio, è la Giornata dei Calzini Spaiati. E anche i ragazzi di Positano e Praiano – grazie a un’idea dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” – partecipano all’iniziativa. Ma cerchiamo di andare più a fondo. Cosa vuol dire? Perché è nata? Cosa si celebra questa giornata?

L’iniziativa, nata 11 anni fa in una scuola del Friuli, può sembrare inizialmente “naif” ma cela un grande significato: l’intento è adottare uno sguardo diverso sulla diversità, sensibilizzando grandi e piccini. Diverso è bello, insomma: una questione di rispetto, solidarietà e amicizia. Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti.

L’idea nasce da una scuola primaria, quella di Terzo di Aquileia in Friuli, incoraggiata dalla maestra Sabrina; alcuni conoscenti hanno poi deciso di presentare il progetto su Facebook agli amici e agli amici degli amici. Ed è così che è diventato virale, raggiungendo in questi anni scuole, squadre sportive di ogni disciplina, uffici, famiglie… neonati e persone senza età. E ha raggiunto, come dicevamo, anche Positano e Praiano. Ecco le bellissime parole che accompagnano l’iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio”.

“Oggi è la Giornata dei calzini spaiati, ode a un mistero mai risolto… Solo, intristito, scolorito. Il tragico destino di un calzino spaiato è sotto gli occhi di tutti: rimane lì, tra coppie felici di calzini alla moda, nel fondo di un cassetto, in attesa che il suo gemello faccia ritorno. Ma a volte niente, il calzino spaiato ha buone probabilità di rimanere tale per il resto della sua vita. Ma se gli dessimo la possibilità di ritrovare un senso?

Grazie ai bambini della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia, con l’importante supporto della maestra Sabrina, è nata “La Giornata dei Calzini Spaiati”: metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose: sono sempre e comunque dei calzini! Tutti devono avere l’opportunità di vivere in un mondo sereno e colorato, in amicizia. I bambini, si sa, sono speciali e dalle loro meravigliose testoline nascono le idee migliori, ma senza il supporto di adulti che credano in loro, molte cose non sarebbero possibili. E allora usiamo questa giornata per sensibilizzare chi ci conosce ad adottare uno sguardo diverso alla diversità: fatevi una foto, pubblicatela su sulla pagina Facebook della scuola di Positano https://www.facebook.com/IcsPorzio, sulla vostra, su Instagram, insomma dove vi piace e scrivete #calzinispaiati2021“.