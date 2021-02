Oggi è il World Nutella Day. E l’Italia lo celebra con una moneta da 5 euro

Oggi 5 febbraio 2021 è il World Nutella Day – Giornata mondiale della Nutella. La crema spalmabile più famosa al mondo fu inventata in Piemonte nel 1964.

Forse non tutti lo sanno, ma il World Nutella Day è stato fondato il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, una blogger americana che ha conosciuto la crema spalmabile durante un suo soggiorno in Italia negli anni ’90 per motivi di studio. Il suo fu amore al primo morso. Sara amava a tal punto la Nutella da pensare che meritasse una giornata mondiale in suo onore. Un’idea che è piaciuta tantissimo a tutti i golosi.

I fan della crema spalmabile più famosa al mondo hanno quindi iniziato a celebrare la loro passione condividendo foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media: ed è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno globale.

Come festeggiare?

Ma come celebrare il giorno più goloso dell’anno? Dieci idee le troviamo proprio su sito di Nutella partendo dal fare colazione a letto con Nutella, mettersi in posa con Nutella, realizzare un’opera d’arte con Nutella, preparare una ricetta con Nutella e creare un abbinamento originale di sapori, ma anche raccontare un’esperienza con Nutella, scrivere una canzone o una poesia dedicata a Nutella, regalare Nutella e, perché no, dare una seconda vita al barattolo vuoto di Nutella, riutilizzandolo come portapenne, candela, vasetto fiorito o salvadanaio.

Il francobollo e la moneta

La famosa crema spalmabile a base di nocciole e cacao, nasce 1964. Per i suoi primi cinquant’anni, nel 2014, le venne dedicato un francobollo da Poste Italiane. E quest’anno anche la Zecca Italiana emette una moneta con l’effige del mitico barattolo (l’autrice Annalisa Masini ha rappresentato sul dritto il vasetto in cui il tappo sarà nelle tre varianti verde bianco e rosso, mentre sul rovescio è raffigurato lo storico stabilimento di Alba dove la Ferrero fu fondata negli anni ’40). La moneta d’argento da 5 euro è stata presentata ufficialmente proprio oggi, nel World Nutella Day. In vendita online, sul portale della Zecca dello Stato dal 26 gennaio, ha già attirato l’interesse di collezionisti e dei fan della Nutella. Da una parte il classico vasetto, proposto in tre differenti colori, quelli della bandiera italiana, dall’altra lo stabilimento del Gruppo Ferrero ad Alba. La tiratura è di 10.000 pezzi per colore. Il prezzo? 45 euro sull’e-commerce della Zecca (www.shop.ipzs.it). Ma su eBay la moneta si trova già anche in aste a tre zeri.