Oggi a Meta intervento dei vigili per alcuni ristoranti sulla spiaggia: ecco perché

Oggi a Meta sulla Costa di Sorrento chiusi alcuni ristoranti sulla spiaggia dopo l’intervento dei vigili : ecco perché. Sono molti i lettori che ci hanno chiesto il motivo per il quale alcuni ristoranti sulla spiaggia di Meta, in Penisola Sorrentina, sono stati chiusi per tutta la giornata di oggi, venerdì 5 febbraio 2021 dopo l’intervento della polizia municipale.

Possiamo tutti stare tranquilli: il Covid non c’entra. Sono, infatti, chiusi perché non avevano richiesto la concessione del suolo pubblico demaniale. Nulla di grave , dunque, ma solo controlli di prassi dei vigili . La situazione, dunque, sarà molto probabilmente risolta già a partire da domani.

Quelli aperti seguivano tutte le regole anti contagio. È vero che erano presenti molte persone sulla spiaggia, ma queste erano ben distanziate: non vi era alcun tipo di assembramento, e la polizia municipale era presente sulla spiaggia . Qualche problema soltanto per le auto e per gli autobus, i quali non riuscivano a svoltare bene.

La spiaggia di Meta è grande, dunque lo spazio è stato sufficiente per tutti i presenti, insieme ai vigili urbani che grazie al loro ottimo lavoro hanno tenuto sotto controllo la situazione.

Facciamo i complimenti anche al sindaco Peppe Tito che, sicuramente pressato da tanti, invece di chiudere la spiaggia ha scelto la via del controllo.

Quella di oggi è stata una bellissima giornata, e dopo il maltempo di alcuni giorni fa, ovviamente, le persone hanno deciso di andare a respirare un po’ di aria di mare. Noi di Positanonews eravamo sul posto ed abbiamo potuto constatare che la situazione era tranquilla. Fare le foto da lontano crea una percezione di assembramento che poi, in realtà, non è reale.

Ma confidiamo nella auto responsabilità , tutti vogliamo goderci la spiaggia, anche per la nostra salute, cerchiamo di stare attenti , adottare le regole di contenimento del coronavirus Covid – 19 , usare la mascherina e distanziamento per poter trascorrere serenamente questi giorni,