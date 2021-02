Oggi 10 febbraio è il Giorno del Ricordo: le parole dal Comune di Positano.

Il Giorno del ricordo è stato istituito a seguito della legge del 30 marzo 2004, per non dimenticare uno degli avvenimenti più dolorosi della storia italiana: un capitolo buio, sul quale per tanto tempo è calato il silenzio.

Per la giornata odierna, l’Amministrazione Comunale ha voluto consegnare a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di Positano, un periodo estratto dal libro “Tutto Qui”, scritto dal positanese Mastro Giovanni Russo che, all’epoca dei fatti, aveva solo 10 anni.

Rispettiamo la memoria, rispettiamo la storia, perché solo attraverso la conoscenza sarà possibile evitare gli stessi errori e causare conseguenze irreversibili per la nostra società.