Non ti curar di loro! Il messaggio di solidarietà di Gaspare Apicella e di Positanonews ad Andrea Reale

Minori, Costiera amalfitana. Tutta la redazione di Positanonews e la Costa d’ Amalfi condanna fermamente quello che è avvenuto oggi al sindaco di Minori Andrea Reale, la redazione e in prima persona il direttore Michele Cinque e tutta la società sono solidali col primo cittadino, ci affidiamo al decano dei giornalisti della città, oltre che ex professore ed imprenditore turistico, Gaspare Apicella, che ringraziamo sentitamente per l’apporto e condividiamo il suo intervento .

Non è mica la prima volta che si registrano casi di bullismno politico, di delinquenza, di comportamento irriguardoso come quelli lamentati dal sindaco di Minori, Andrea Reale. E, statene certi, non sarà l’ultima, perchè la solita mamma dei farabutti è purtroppo sempre incinta senza possibilità di chiudere i tubi.

Io, caro sindaco, non me la prenderei con gli autori ma con i sobillatori, con i non tanto occulti mandanti.

Perchè questi non sono atteggiamenti da minoresi seri, da minoresi figli e nipoti di quelli che hanno da sempre fatto rispettare dovunque il nome di Minori per la sensibilità, l’efficienza, l’operosità dei propri cittadin i, giovani o anziani che siano. Varrà sempre il detto “cuncierto e Minure….”

Per cui “vai avanti” cercando di guardarti intorno per capire i falsi adulatori, per capire chi ti carezza con una mano e l’altra occupata. Se dovesse esserci un’altra volta sarai certamente più intelligente da far finta di niente

Ma non pensare che io non ti criticherò più………….senza scrivere sui muri, però e senza firma perchè sarebbe da vigliacchi