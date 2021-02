Nola: il vescovo Beniamino Depalma positivo al Covid

Nola. Non dà tregua il coronavirus: risultato positivo al covid-19 anche il vescovo emerito Beniamino Depalma, ricoverato all’Ospedale Cotugno di Napoli. Sono in corso gli accertamenti diagnostici e tutte le cure del caso. Non desta particolari preoccupazioni il suo quadro diagnostico. La comunità vocazionale del seminario Vescovile di Nola, si unisce in preghiera per il caro padre Beniamino. È stato vescovo della diocesi Amalfi-Cava di Tirreni.

