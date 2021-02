New entry nel mondo del web: in rete dal 1° marzo il portale “Guide of Capri

Capri. Sarà la novità dell’anno la nascita del portale Guide of Capri, creato e ideato dalla Power Up Capri di Valerio Pagano, la società isolana che da anni si occupa di grandi eventi e promozione del territorio. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Plan Studios, l’agenzia di marketing che opera in sinergia da anni con la Power Up Capri.

Il nuovo sito si prefigge di raccontare Capri attraverso le sue novità, le sue immagini, i suoi ritmi e la sua storia, antica e recente. Il team creativo del portale Guide of Capri vi porterà quindi alla scoperta degli angoli più belli e nascosti, ma anche nei luoghi iconici della Capri di ieri e di oggi, diventata famosa nel mondo anche per i suoi grandi eventi, per la moda, il glamour e la vita mondana. Sono questi infatti gli elementi imprescindibili di quello che ormai è riconosciuto nel mondo come “Capri style”.

Tutti questi aspetti saranno narrati e visibili in una rubrica dedicata esclusivamente al mondo dell’International Luxury. È stato portato a termine un lavoro lungo ed innovativo: le schede illustrative sono infatti già circa 700, suddivise in aziende, itinerari, curiosità, luoghi e scorci dell’isola azzurra.

Inoltre, un fil rouge verrà instaurato direttamente tra le aziende ed i suoi fruitori: clienti, partner e visitatori. E sarà questo il punto di forza con il quale il Portale si appresta a presentarsi a tutti i frequentatori del web, senza dover ricorrere ad alcun tipo di intermediazione.

Dopo l’avvio del Portale, in rete dal 1º marzo, seguirà una serie di iniziative legate al mondo dello spettacolo, sempre organizzate da Power Up e dal suo CEO, Valerio Pagano, che vanta in questo settore un palmarès artistico ed organizzativo di tutto rispetto, tra cui gli eventi che hanno avuto come protagonisti Alessandro Siani e Peppino di Capri alla Certosa di San Giacomo, Paolo Ruffini e Pio & Amedeo, Guido Lembo dell’Anema e Core alla Canzone del Mare, ed infine lo spettacolo della scorsa estate che vide in scena Mogol con la sua grande orchestra ai Giardini della Flora Caprense.