Nasce la nuova società calcistica Agerola S.R.L

Nella giornata di oggi è stata costituita la Società Sportiva Dilettantistica “Agerola S.R.L” che sostituisce la vecchia ASD Agerola con lo scopo di dare continuità alla lunga e gloriosa tradizione calcistica che ad Agerola ha avuto un ruolo in primo piano nel panorama sportivo. Il neo-presidente Nicola Acampora ha dichiarato: “Spero di essere all’altezza di questa sfida così impegnativa e al tempo stesso entusiasmante”. Grande importanza verrà data al settore giovanile che “sarà centrale nel nostro progetto”, forti del fatto che presto “verrà inaugurato un nuovo impianto che è un vero gioiellino. Una struttura moderna e funzionale che Agerola non aveva avuto prima d’ora. Per i più giovani questa dovrà essere un’opportunità di crescita anche umana oltre che sportiva. I sani valori dello sport rappresentano una garanzia. E’ nostra intenzione creare un movimento che alimenti la prima squadra con innesti di qualità”.