NASA premia con 500 mila dollari chi risolve il problema alimentare degli astronauti.

La NASA, l’agenzia governativa responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale degli USA, e CSA, Agenzia spaziale canadese, hanno promesso un premio da 500.000 dollari a chi riuscirà a inventare il cibo del futuro, vale a dire alimenti destinati alle missioni dell’uomo nello spazio.

“Good food for everyone on Earth and beyond”, recita lo slogan sul sito web del Deep Space Food Challenge. L’obiettivo della sfida è sviluppare cibi gustosi da fornire agli astronauti delle future missioni spaziali previsti per raggiungere Marte e oltre.

Deep Space Food Challenge è iniziata lo scorso 12 gennaio 2021 e terminerà il 30 luglio 2021. L’obiettivo da raggiungere in soli 7 mesi è ambizioso. Creare, si legge sul sito dell’Agenzia spaziale Usa, nuove tecnologie o sistemi di produzione alimentare che richiedano risorse minime e producano scarti minimi, fornendo allo stesso tempo cibo sicuro, nutriente e gustoso per missioni di esplorazione umana di lunga durata. Le soluzioni di questa sfida potrebbero consentire nuove strade per la produzione alimentare in tutto il mondo

Il premio fino a 500mila dollari verrà assegnato al vincitore del concorso in questa fase uno che porterà poi allo sviluppo vero e proprio di quelle tecnologie di produzione alimentare in grado di:

Aiutare a colmare le lacune alimentari per una missione di andata e ritorno di tre anni senza rifornimenti.

Alimentare un equipaggio di quattro astronauti.

Migliorare l’accessibilità del cibo sulla Terra, in particolare,attraverso la produzione nei centri urbani, in ambienti estremi, nelle regioni scarse di risorse e nei luoghi in cui i disastri interrompono le infrastrutture critiche.

Ottenere la massima quantità di cibo prodotto con input minimi e spreco minimo.

Creare una varietà di cibi appetibili, nutrienti e sicuri che richiedono poco tempo di elaborazione per i membri dell’equipaggio.

Una sfida avvenieristica e chissà se qualche chef nostrano non proponga qualche soluzione. Nell’ultima puntata di Masterchef Italia lo Chef Terry Giacomello, 1 stella Michelin dal ristorante Inkiostro di Parma, talento fra i più creativi e tecnici della scena non solo italiana. La particolarità della sua cucina è la riscoperta di tanti prodotti ed erbe particolari e la sua filosofia dello “zero spreco”. Proprio quello che la NASA spera di trovare con il suo concorso.