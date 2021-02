Napoli Salerno, su autostrada muore motociclista poi operaio del carro attrezzi

Drammatico doppio incidente in autostrada sulla A3 Napoli – Pompei -.Salerno, direzione Napoli. Il bilancio è di due morti e diversi feriti. Prima lo scontro tra un’auto e una motocicletta e, successivamente, tra una seconda auto e un furgone.

Secondo la ricostruzione che sta accertando la polizia stradale, il primo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto. A perdere la vita sul colpo l’uomo alla guida della moto. Mentre era in azione il carro attrezzi, una seconda auto ha tamponato un furgone, uccidento l’operaio della ditta che stava manovrando il carro attrezzi.

Due quindi i morti e diversi feriti.

Vincenzo Novi, trentenne di Torre Annunziata, è la prima vittima dell’incidente che ha innescato un secondo violento impatto. Un’altra auto ha poi investito l’autista di un carro attrezzi, di una impresa di Portici arrivato per prestare aiuto. L’uomo di 59 anni è morto in ospedale poco dopo il suo arrivo. Investito da un’auto che non si era accorta dell’incidente. Stabili le condizioni della quarantenne, altri due i feriti in modo non grave. Sul posto la polizia stradale di Angri che ha ricostruito la dinamica della tragedia dal pesante bilancio