Napoli: rubano cellulare a ragazzino, passanti organizzano colletta per ricomprarlo. È accaduto ieri mattina a Napoli in via Genova, nel quartiere Vasto: hanno rubato il cellulare ad un ragazzino, per poi darsi alla fuga. Alcuni passanti hanno dato vita ad una colletta per donare un nuovo telefono al giovane.

A riportare la notizia è stato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook.

Nella mattinata del 21 febbraio un ragazzino è stato vittima di una rapina a via Genova, nel quartiere Vasto di Napoli.

Dopo essere stato derubato del telefonino, il giovane ha cominciato a piangere disperato temendo la reazione dei genitori che hanno dovuto fare dei sacrifici economici per poter regalare al loro figlio lo smartphone. Così un gruppo di presenti, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di dar vita ad una colletta e, grazie alla collaborazione di un negoziante, hanno donato un nuovo telefono al giovane.

La vicenda è stata raccontata dal conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli, sulla propria pagina Facebook, dopo aver ricevuto un video ed un messaggio da una cittadina testimone dell’accaduto.

“È un episodio che ci fa ben sperare perché racconta di un‘umanità che, nonostante i problemi, la criminalità e la cultura criminale crescenti, continua ad esistere e a resistere. Questo è lo spirito che potrà salvare la nostra città.”- hanno commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e Simioli.