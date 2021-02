Interventi di raccolta rifiuti e ripiantumazione al Tondo di Capodimonte di Napoli.

La maleducazione e la mancanza di senso civico e di rispetto per l’ambiente sono un nemico che va combattuto unendo più forze possibili: istituzioni, associazioni e cittadini. Da questa convinzione è nata la collaborazione tra l’associazione La Via della Felicità e il cittadino e volontario Adrian di Capua per la campagna “PlasticFree” nella città di Napoli.

Infatti, da mesi le associazioni e i volontari si stanno prendendo cura di alcune aree del capoluogo campano, raccogliendo i rifiuti e ripiantumazione delle aree verdi.

Le aree di cui si sono presi cura sono il Tondo di Capodimonte, dove si sono trovati sabato mattina, le Scale di San Pasquale, l’esterno del Parco dei Quartieri Spagnoli e anche alcune spiagge, tra cui Castel Volturno e altre spiagge del casertano.

L. Ron Hubbard incorpora la responsabilità ambientale in questo codice morale laico basato sul buon senso, dal titolo “La Via della Felicità”.

“L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

Un esempio calzante è il problema dell’inquinamento creato dalla plastica. Nel suo messaggio della Giornata Mondiale dell’Ambiente di quest’anno, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha detto: “Ogni anno, più di 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani. Le microplastiche nei mari ora superano il numero di stelle della nostra galassia”.

Per questo gli interventi dei volontari non si fermeranno e continueranno nei prossimi week-end. I volontari vogliono invitare i cittadini e partecipare e a segnalare zone che necessitano di interventi come questi.

Per maggiori informazioni scrive a laviadellafelicitacampania@gmail.com o chiamare il numero 393.287.9569 (Pascal).

Ufficio Stampa

La Via della Felicità