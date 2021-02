Napoli-Juventus 1-0: segna Insigne su rigore

Al Diego Armando Maradona vince di misura il Napoli, su rigore di Insigne.

La Juve rimane terza in classifica, rischia di allontanarsi da Inter e Milan in primis, ma potrebbe, in questo stupendo campionato, essere sorpassata anche dalla Roma e dalla Lazio impegnate domani. Un passo indietro per la squadra di Pirlo anche se, c’è da dire, ha concesso davvero poco al Napoli. Buono il secondo tempo, ma è stato l’atteggiamento nella prima parte di gara ad aver pesato ai fini del risultato. Ingenuo Chiellini che ha sbracciato su Rrhamani: rigore ineccepibile. E i bianconeri non sono riusciti a tornare a galla.

Non basta alla Juventus un secondo tempo in cui al controllo del gioco (62,4% di possesso) aggiunge anche tante occasioni, soprattutto con Cristiano Ronaldo, senza riuscire a pareggiare. Sul campo del Napoli che, Supercoppa compresa, aveva perso quattro delle ultime sette partite, Gattuso evita la spallata alla panchina da parte dell’amico Pirlo, e ferma il cammino dei bianconeri che nel 2021 in 12 partite avevano perso solo in casa dell’Inter e adesso rischiano di veder allungare di nuovo le milanesi.

Triplice fischio di Doveri, Napoli-Juventus 1-0: decide il gol di Insigne su rigore al 31’