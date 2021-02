Napoli, festa per i 18anni interrotta dai carabinieri: multati i 24 invitati

Napoli. I carabinieri hanno multato 24 persone che stavano festeggiando un 18esimo compleanno in un ristorante Santa Maria La Carità. In una sala del ristorante i militari – avvertiti da passanti, per la musica ad alto volume – hanno trovato gli invitati, tra i quali vi erano diversi bambini. All’interno del locale gli invitati ballavano incuranti del distanziamento sociale richiesto dalle normative anti-Covid.

Il titolare e gli invitati sono stati multati per violazione della normativa anti-Covid. Il ristorante è stato chiuso per cinque giorni.