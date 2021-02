“Napoli e il Risorgimento greco. 1821 – 2021”. Una Mostra all’Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Napoli, gli Archivi Generali della Grecia e la Società di Studi Ciprioti vi offrono una breve anteprima della mostra virtuale “Napoli e il Risorgimento greco. 1821 – 2021”. Dal 15 marzo prossimo sarà possibile vedere oltre 150 documenti disposti nelle stanze dell’Archivio di Stato di Napoli visitabili attraverso un virtual tour. Seguiteci!

Francesco Guida

Barlumi di filellenismo. La Grecia, l’Italia e la crisi d’Oriente

È ben noto che il filellenismo in Italia1 non si esaurì con la conquista

dell’indipendenza del popolo greco (o, meglio, di una sua parte decisamente

minore) e la nascita del Regno di Grecia. Esso proseguì per l’intero XIX

secolo essendo ancora vivo nel primo Novecento. Senza essere molto popolare nella storiografia, tale tema tuttavia ha trovato degli studiosi che hanno

chiarito molti suoi aspetti2. Vari gli episodi che caratterizzarono quei decenni:

il momento più alto forse coincise con l’insurrezione a Creta del 1866-67

che vide una reiterata spedizione di garibaldina sull’isola mediterranea3.

Pertanto la crisi d’Oriente non trovò l’opinione pubblica e il mondo

politico in Italia ignari della questione più specificamente greca, né a

essa insensibili. I responsabili della politica italiana e la diplomazia la

considerarono tra gli argomenti di maggiore interesse, peraltro legandola

alla preminente questione dell’Albania e non solo per motivi geografici.

Tutto questo si coglie molto bene nello scambio epistolare tra Roma e le

Legazioni e le sedi consolari italiane coinvolte. In tali ambienti ufficiali non mancarono dei sentimenti filellenici, ma ovviamente non potevano

prevalere sulle considerazioni più ‘ciniche’ relative agli interessi dello Stato

italiano in campo politico, strategico ed economico4.

Per gli ambienti non ufficiali era più facile immaginare e proporsi

obiettivi più arditi, ma forse non conseguibili senza difficoltà. Anche essi

però dirottarono il loro impegno in altra direzione, cioè verso la Bosnia

e l’Erzegovina dove era in atto la conosciuta e importante rivolta dalla

primavera del 1875. Il movimento di volontari della più varia estrazione e

affiliazione verso quelle terre è poco noto5 e quindi non tutti sanno che al

suo interno qualcuno volle ricordare anche la Grecia e le aspirazioni dei suoi

patrioti. Fu costituita, infatti, una Lega per la liberazione e l’affratellamento

della penisola slavo-ellenica i cui ispiratori immaginavano che le motivazioni

che avevano mosso gli insorti della Bosnia e dell’Erzegovina, e di rincalzo

i governi serbo e montenegrino (scesi in guerra contro la Potenza altosovrana, l’Impero ottomano) non entrassero in conflitto con quelle dei

patrioti ellenici. Al di là degli esiti assolutamente deludenti di quella Lega6,

la documentazione poco sopra ricordata rivela con nettezza che non era

affatto semplice conciliare le agitazioni del mondo slavo, nella sua varietà, e

gli obiettivi del governo di Atene e del movimento nazionale ellenico.

L’operato del governo e della diplomazia italiani non stupisce, poiché non diverso fu l’atteggiamento delle altre Potenze. Molto più dell’Italia,

nella crisi d’Oriente furono altri gli Stati protagonisti, principalmente

Russia e Inghilterra, oltre ovviamente all’Impero ottomano. San Pietroburgo

e Londra avevano dalla loro una notevole forza militare, gli strumenti

dell’economia e della finanza, più in generale una significativa influenza

politica e diplomatica. Inoltre rappresentavano interessi di varia natura,

ma comunque ingenti. Proprio al termine della crisi d’Oriente, cioè nel

1878, Londra legò a sé la Grecia più di quanto non fosse già, dando

assenso a un accordo di ristrutturazione del vecchio debito pubblico con i

creditori, di cui le finanze dello Stato greco (e quindi politicamente anche

il governo di Atene) avevano assoluto bisogno, pendendo il rischio della

bancarotta. Sicché lo Stato greco poté tornare a chiedere prestiti sul mercato

internazionale (sei tra il 1879 e il 1893)7. È stato scritto, peraltro, che proprio

con la crisi d’Oriente a Londra prevalse l’idea di porre sotto controllo la via

del Levante: di fatto nel 1875 la società del canale di Suez fu posta in mani

britanniche. Si trattò dell’acquisto di azioni per salvare dalla bancarotta –

anche in questo caso – il khedivè d’Egitto Ismail pascià, il quale di sangue

albanese (discendeva da Mehmet Alì e Ibrahim pascià) aveva aspirazioni a

fare dell’Egitto un Paese europeo. Pochi anni dopo, nel 1878, «l’entrata di

Cipro nella sfera d’influenza di Londra segnò il momento a partire dal quale

Disraeli si convinse che presto o tardi la Palestina e la Siria sarebbero entrate

nell’orbita britannica»8. Si noti che l’acquisizione della Palestina significava

garantire una delle due coste del canale di Suez.

In concorrenza con la Russia, è noto, alla Penisola balcanica erano

molto interessate la politica e la diplomazia dell’Austria-Ungheria, con

andamento che si potrebbe definire alternato. Nel senso dell’accordo,

sostanzialmente spartitorio, tra i due imperi limitrofi a danno dell’Impero

ottomano, andarono gli accordi di Reichstadt (Zákupy, 8 luglio 1876)9

e di Budapest (15 gennaio 1877)10 e, alla conclusione della lunga crisi

d’Oriente, le decisioni assunte al Congresso di Berlino. Viceversa i segnali

di mobilitazione dell’esercito austro-ungarico e le contemporanee proteste

e mosse diplomatiche dei primi mesi del 1878 sembrarono ispirarsi alla

minaccia e al richiamo al rispetto dei patti da parte di Vienna nei confronti

di San Pietroburgo. Persino la Francia, nonostante gli strascichi della pesante

sconfitta subita dalla Germania nel 1870-71, fu attivamente presente nello

svolgimento pluriennale della crisi internazionale, né il punto di vista del

governo di Parigi fu tenuto in non cale dagli altri Gabinetti. Naturalmente

molto di più contò l’opinione del governo germanico che rappresentava la

Potenza maggiormente in ascesa nel continente. In modo quasi simbolico la

crisi d’Oriente, divenuta fomite di contrasti tra le Potenze, trovò a Berlino

il suo onesto sensale. Bismarck era deciso a salvaguardare la pax germanica,

mantenendo buoni rapporti con Vienna, ma anche con San Pietroburgo.

Non riuscì però a non attirarsi l’antipatia dei panslavisti russi.

In tale contesto l’Italia continuava a essere l’ultima delle Grandi Potenze

e non poté che avere un ruolo non primario. Lo capì pure il grande pubblico

quando Luigi Corti tornò dal Congresso di Berlino vantando di avere «le

mani nette»11. Probabilmente (la documentazione sembra confermarlo)

i responsabili della politica italiana erano consci di tale condizione di

inferiorità. Ciò era vero per Emilio Visconti Venosta, ministro degli Esteri

nell’ultimo esecutivo della Destra capeggiato da Marco Minghetti (10

luglio 1873-20 novembre 1876), ma anche per l’ex mazziniano e figlio di

contadini, divenuto professore universitario, politico e diplomatico, Luigi

Amedeo Melegari, e per Benedetto Cairoli, il ricordato Corti e lo stesso

Agostino Depretis. Tutti quegli uomini si dimostrarono molto prudenti,

talora prendendo le distanze da loro precedenti esperienze politiche.

Dalla Consulta i consigli di prudenza, anche per evitare qualsiasi crisi che

sfociasse nell’uso delle armi, furono rivolti a più governi. Non solo si cercò

costantemente di indurre Atene a non entrare in campo anche quando lo

erano i Principati di Serbia e Montenegro, e a non spingere le popolazioni

greche dell’Impero ottomano a sollevarsi, come avevano fatto le popolazioni

slave di Bosnia-Erzegovina e Bulgaria12; ma si suggerì massima prudenza

anche a Istanbul. Melegari, nei giorni in cui si palesò il fallimento della

Conferenza di Costantinopoli, tramite il ministro plenipotenziario Luigi

Corti, faceva presente al gran visir Midhat pascià (l’uomo noto per aver

voluto la Costituzione emanata durante la Conferenza a mo’ di colpo di

teatro)13 che soltanto la «saviezza della Sublime Porta […] può preservare sé

e l’Europa da una eventualità che avrebbe per prima conseguenza diretta un

principio di spartizione territoriale, fatto a sue spese, e a beneficio di due fra

i tre imperi, sotto gli auspici del terzo». E precisava: «Le Potenze occidentali

non faranno assolutamente nulla, e nulla potranno fare per attenuare i

corollarii [sic!] di una situazione che i nostri sforzi non avranno riuscito a

scongiurare»14. La guerra, come è noto ci fu e ad essa seguì una sostanziale

spartizione territoriale di province ottomane, ma in forma un po’ diversa da

quelle immaginate da Melegari e non senza che le Potenze occidentali (Gran

Bretagna in primis) giocassero un proprio ruolo.

Quanto alla Grecia, sin da quello stesso mese di gennaio 1877,

Alexandros Kontostavlos, ministro degli Esteri del governo condotto (per

la sesta e non ultima volta!) da Koumoundouros, parlando con il ministro

plenipotenziario Carlo Alberto Maffei di Boglio, non poteva accettare «che

le condizioni dei greci nella Tessaglia e nella Macedonia presentino un

sostanziale divario con quelle delle provincie slave». Fu questo il costante

leit motiv anche degli uomini politici che si successero alla guida della

politica estera del Regno di Grecia che continuarono a vantare il «contegno

leale e saggio mantenuto dal governo ellenico» nel tenersi fuori dalla crisi

e nell’indurre alla calma le popolazioni elleniche dell’Impero ottomano,

mettendo a grave rischio la propria popolarità15. Naturalmente il paragone

era con le insurrezioni dei popoli slavi soggetti al sultano e con la scelta

dei governi serbo e montenegrino di scendere in guerra contro la Potenza

alto-sovrana. Tuttavia non mancavano riferimenti alla condotta crudele

e opprimente del potere ottomano e in particolare delle truppe irregolari

(circassi e başi bozuk), oppure di elementi musulmani locali fanatizzati. Ad

esempio ne parlava un rapporto del maggio 1876 del console italiano a Corfù

che faceva riferimento a un gravissimo fatto accaduto a Salonicco, in margine

alla conversione di una ragazza cristiana alla religione musulmana, contestata

dalla famiglia e dagli ambienti cristiani. Una folla inferocita di musulmani era

giunta a uccidere a colpi di spranga i consoli tedesco e statunitense. Il console

italiano notava che l’opinione pubblica corfiota non addebitava alla Sublime

Porta la responsabilità di quanto avvenuto, però «è evidente che quest’atto

di barbara intolleranza, servirà a provare una volta di più come sia, nel

fatto, difficile per non dire impossibile, la trasformazione tanto preconizzata

dell’Impero Turco in un Paese degno della civiltà Europea»16. Nello stesso

senso andava la propaganda russa proprio al tempo della guerra del 1877-

1878: la rivista Rodina pubblicò un’immagine che voleva rappresentare la

testa di un turco e spiegare perché «non vive né pensa come un europeo! A

questa domanda psicologica si è risposto utilizzando il sistema frenologico di

Gall», facendo ricorso a tutti gli stereotipi per dimostrare la propensione dei

turchi alla violenza e alla impermeabilità alla civilizzazione17.

L’uomo simbolo del cambio avvenuto nel 1876 nella politica italiana,

Depretis, insistette su quello che sembra essere stato il punto di maggiore

interesse italiano, cioè l’Epiro, posto alla frontiera tra la Grecia e l’Albania

ottomana. La questione dell’Epiro, in effetti, divenne in quegli anni molto

sentita dall’opinione pubblica italiana con la pubblicazione di alcuni

opuscoli e articoli. E, in margine ad essa, il diffuso filellenismo si trovò a

polemizzare con punti di vista diversi che, in modo non del tutto preciso,

si potrebbe definire filo-albanesi. Una buona testimonianza furono gli

opuscoli La questione dell’Epiro di Marco Antonio Canini18 – su posizioni

sufficientemente equilibrata fra le parti nonostante l’ellenofilia dell’autore –

e Gli albanesi e l’Epiro, testo anonimo di orientamento filogreco stampato

a Roma nello stesso anno19. Le opinioni, naturalmente, erano diverse, ma

il governo italiano soprattutto non desiderava che quella regione storica

venisse spartita, con conseguente inevitabile insurrezione dell’elemento

albanese musulmano, magari aprendo la strada a un intervento dell’AustriaUngheria a tutto danno dell’Italia. Quindi si assistette a iniziative tra loro

molto contraddittorie.

Nel marzo 1878, mentre lo zar imponeva una pace cartaginese al sultano

a San Stefano (o Yeşilköy), sobborgo di Costantinopoli, il filellenismo

italiano trovava una sua radicale e insieme effimera espressione con una

piccola (nei numeri) spedizione sulle coste albanesi, usando la prospiciente

Corfù come base di partenza. La spedizione finì nel peggiore dei modi, senza

ottenere nessun successo, neanche di valore simbolico, e dei due italiani

che la dirigevano, uno perse la vita. Era Luigi De Conturbia, discendente

da un antico filelleno degli anni Venti, né il suo compagno di battaglie

Luigi Pennazzi poté riportarne a casa il corpo20. Era il punto di arrivo di

un’agitazione seguita con attenzione negli anni precedenti dagli organi di

polizia italiani, pronti a segnalare al ministero dell’Interno come a quello

degli Esteri i singoli che sembravano preparare azioni volte a sostenere la

causa ellenica in territori ancora sotto sovranità ottomana21. Tra tanti nomi

forse è giusto fare quello di Leone Olivero, il quale fu collaboratore di un

noto patriota greco, Leonìdas Vúlgaris, uomo dalla vita tumultuosa e più

che interessante: sembra averlo rappresentato in Serbia, poiché Vúlgaris

era tra i pochi greci disposto a collaborare con gli slavi (il governo russo gli

fece avere 10.000 fucili per armare i greci soggetti al sultano), non essendo

estraneo anche alla proclamazione di un governo macedone autonomo, di

cui si dirà più avanti22. La spedizione Pennazzi-De Conturbia fu il topolino

partorito dalla montagna e non incise molto sulle decisioni delle Potenze23.

Non vi è da stupirsi che le vicende attinenti Grecia e Albania pure in

seguito restassero all’ordine del giorno dei governi italiani, ma anche all’attenzione di una parte della pubblica opinione. Infatti, la crisi, anche dopo la

cessazione del conflitto militare russo-turco, continuò per quanto riguardava

quello specifico scacchiere: il 2 febbraio 1878 una consistente forza armata

greca (25.000 soldati, con 24 cannoni, e 400 cavalleggeri) era penetrata in

terra ottomana suscitando la reazione delle Potenze. L’incaricato d’affari greco

a Roma, Paparigopoulos, consegnò personalmente la notizia a Depretis:

Le gouvernement royal a résolu d’occuper provisoirement, avec

son armée, les provinces grecques de Turquie. Cette mesure,

qui paraitrait hasardée, n’est, au fond, ni injuste, ni insolite.

La Grèce ne veut pas faire la guerre à la Turquie, mais garantir

sa propre sécurité et contribuer à l’amélioration définitive des

conditions des provinces grecques de l’empire ottoman. Cette

mesure ne nous est pas suggérée par des vues intéressées, ni par

des vues ou tendances subversives; mais par le désir de l’ordre et

par une vue d’humanité24.

Tale iniziativa militare era giustificata, secondo la diplomazia greca,

per le rivolte scoppiate in Tessaglia e a Creta, per il fatto che il governo

ottomano avrebbe usato truppe irregolari capaci dei peggiori eccessi e per la

vasta e pericolosa agitazione che quelle notizie avevano causato all’interno

del Regno di Grecia. Il 5 febbraio Depretis25, sollecitato da Istanbul (non

meno degli altri governi), consigliava moderazione ad Atene, attraverso il

ministro plenipotenziario Maffei. Egli precisava: «Noi vorremmo, bensì,

essere in grado di risparmiare alle città aperte e indifese della Grecia i danni

che si debbono oramai considerare come imminenti dopoché si annuncia

già partita verso l’Egeo la flotta ottomana»26. Quello stesso giorno il ministro

degli Esteri Theodoros Deliyannis (da pochi giorni subentrato a Charilaos

Trikoupis)27 firmò una comunicazione rassicurante: «le gouvernement du

Roi vient de donner l’ordre aux troupes qui ont franchi la frontière de

s’arrêter dans les endroits où elles se seraient trouvées au moment du reçu

de l’ordre». Tale ordine voleva confermare le buone intenzioni del governo

ellenico, ma solo l’8 febbraio fu dato l’ulteriore ordine ai contingenti militari

di ripassare la frontiera. Questo nuovo atto di Atene era dettato dalla

fiducia nelle Potenze, impegnatesi a dare soddisfazione alle aspirazioni delle

popolazioni greche ancora sottomesse al sultano. In particolare si chiedeva

che al congresso della pace (si osservi che ancora non era stata neanche

siglata la pace di San Stefano) si ammettesse chi potesse rappresentare quelle

aspirazioni, cioè un esponente del governo greco (anche se la richiesta era

non del tutto esplicita)28.

Prima ancora e più di Roma, era stato il governo britannico a operare

per impedire che l’esercito greco entrasse effettivamente in campo, essendo

preoccupato del crollo dell’Impero ottomano. Londra, come sempre, poteva

usare anche lo strumento finanziario per convincere Atene a scegliere

ancora una volta una linea politica moderata, poiché aveva bisogno assoluto

di impedire che lo Stato ellenico cadesse nella bancarotta, ma di ciò si è

già detto supra. Il governo italiano aveva secondato con convinzione tale

linea perché non gradiva il crearsi improvviso di un vuoto nei Balcani e

nel Vicino Oriente; non si sentiva pronto per giocare un ruolo decisivo in

tale evenienza e in un’area cui una Potenza mediterranea era naturalmente

interessata; soprattutto temeva che il nuovo quadro sarebbe stato dominato

da una o più Potenze e non tenuto sotto controllo dal concerto di esse; in

particolare per i governanti italiani era assolutamente da ostacolare una

discesa dell’Austria-Ungheria verso l’Albania e Salonicco.

Naturalmente la carta geopolitica disegnata con la pace di San Stefano

ai politici e patrioti greci sembrò negare la realizzazione delle proprie

aspirazioni nazionali e consegnare a un grande Stato slavo, la nascente

Bulgaria, l’egemonia sui Balcani. La strada di Costantinopoli, sognata

futura capitale, sarebbe stata sbarrata e l’ellenismo avrebbe fatto pesanti passi

indietro nelle regioni assegnate allo Stato bulgaro: «Large numbers of the

downtrodden peasantry of Macedonia and Thrace, hitherto clearly attached

to Hellenism, were likely to opt to become Bulgarians rather than remain

under the Ottoman rule»29. A Istanbul diversi comitati greci rappresentanti

delle province della Tracia e della Macedonia sostennero la causa greca,

chiedendo una specifica autonomia per la Macedonia. Non mancarono di

muoversi altri circoli in Atene, nonché i greci della diaspora nelle maggiori

capitali europee, Roma inclusa. La battaglia si incentrò spesso sulla validità

delle carte etnografiche (quella di Heinrich Kiepert contro quella di Edward

Stanford)30. Nonostante il principale negoziatore di parte russa, il generale

Ignat’ev, fosse propenso alla cessione di Epiro e Tessaglia dall’Impero

ottomano al regno di Grecia, lo zar e il governo russo non insistettero

su questa richiesta che avrebbe significato l’espulsione quasi totale della

Potenza turca dai Balcani, non desiderata a Vienna e a Londra, poiché

tutta a vantaggio della Russia. Sicché la pace di San Stefano nulla previde

come acquisizioni territoriali per la Grecia, ma solo regimi di garanzia per

le popolazioni cristiane nelle singole province. Sia in quel momento, sia

nei mesi successivi che videro un aspro confronto tra le diplomazie delle

Potenze, sulle proposte radicali del generale panslavista prevalse la linea più

prudente e tendente al compromesso del ministro degli Esteri Gorčakov che

fu fatta propria anche dallo zar Alessandro II e, con lo sguardo dei posteri,

si può affermare che ciò orientò le decisioni del Congresso di Berlino e, in

definitiva, mutò alquanto la storia del Sud-est europeo. Ignat’ev non riuscì

neppure a ottenere dal gran visir Mehmet Safvet un gesto che poteva essere

fortemente simbolico, come ci confermano gli eventi correnti dell’odierna

Turchia di Erdoğan: la restituzione di Santa Sofia al culto cristiano

ortodosso31.

In una situazione ormai davvero precaria per le aspirazioni greche, somma

importanza ebbe il fatto che Londra e Vienna non gradissero affatto quanto

imposto dallo zar al sultano, impegnandosi a rivedere tutte le deliberazioni

di San Stefano considerate non accettabili o pericolose. È più che noto

come nel giro di pochi mesi la vittoria militare russa fu trasformata quasi

in una sconfitta diplomatica, sancita dal congresso di Berlino, soprattutto

con l’assegnazione della Bosnia-Erzegovina in amministrazione all’AustriaUngheria e con lo smembramento della Grande Bulgaria. I governi inglese

e austro-ungarico «hit upon the possibility of supporting Hellenism as a

counterpoise to Russian expansion»32. La diplomazia britannica si spinse

a suggerire a quella italiana la costituzione di una Lega mediterranea per

frenare una soluzione ‘russa’ della questione degli Stretti, ma senza successo

e la sostituzione agli Affari Esteri di lord Derby con lord Salisbury marcò

ancor meglio l’intenzione di contenere l’espansionismo russo, anche

attraverso la promozione dell’Ellenismo33. La diplomazia inglese ottenne

anche una relativa pacificazione della Tessaglia con l’accordo concluso a

Smokovo il 1 maggio 1878, con i capi dell’insurrezione, accettato anche dai

governi turco e greco34.

Il ministro degli Esteri austro-ungarico Andrássy, dopo un duro confronto con Ignat’ev, ardì suggerire al governo greco di inviare le proprie

truppe in Tessaglia, ma ad Atene si preferì non imbarcarsi nella pericolosa

avventura35. Anche in Francia andò prendendo quota una corrente contraria alla Grande Bulgaria (da dimezzare) e a un significativo ingrandimento

del Regno di Grecia36. Di Bismarck si può dire che, pur senza impegnarsi

in nessun modo, non era contrario all’ampliamento dei confini greci37.

Il governo greco a metà marzo del 1878 inviò in missione a Roma una

vecchia conoscenza degli italiani, Konstantinos Lombardos, il quale vide

Depretis e il suo successore Cairoli, convincendosi del forte sentimento

filellenico diffuso in Italia: Cairoli si spinse a dire che le agitazioni nelle

province greche dell’Impero ottomano non dovevano placarsi perché il

Congresso internazionale avesse motivo di occuparsi della questione greca.

Alla prova dei fatti, però, il governo di Roma restò su una posizione di

stretta neutralità38. Da parte italiana in particolare si chiese a Londra se aveva

intenzione di intervenire a Creta per pacificare anche la grande isola che,

come in passato e come in seguito, durante la crisi d’Oriente aveva registrato

una continua agitazione non senza alcuni incidenti39. Estremamente attiva

fu la diplomazia inglese, come già si è visto, e sostanzialmente si può dire

che gli esiti del Congresso di Berlino erano in larga parte scritti negli accordi

anglo-russo, anglo-turco e anglo-austriaco, rispettivamente del 30 maggio,

4 giugno e 6 giugno 187840. Come ha scritto Castellan, «en définitive, les

Puissances dessinèrent seules la carte des Balkans»41.

A Berlino, dunque, le Potenze, a mo’ di compenso per l’atteggiamento

prudente serbato da Atene decisero in maniera un po’ ambigua che la

Grecia ricevesse dall’Impero ottomano l’Epiro meridionale e la Tessaglia.

L’ambiguità consisteva nel fatto che non furono fissati i termini precisi

di quella cessione territoriale, affidandola a una intesa diretta tra Atene

e Istanbul. Come era facile, immaginare, l’accordo tra le due parti

interessate si dimostrò subito difficile. Peraltro, non va dimenticato che altre

cessioni territoriali da parte dell’Impero ottomano a vantaggio di Serbia e

Montenegro avevano innescato la reazione della classe dirigente di quei

territori, in genere albanese musulmana. La Lega di Prizrendi, costituita in

quella occasione, a partire da un impulso dato da Sami Frashëri, segna per

gli storici la prima manifestazione della lotta per l’affermazione dell’identità

nazionale albanese42. Quindi la resistenza della Sublime Porta alla cessione

territoriale nei limiti auspicati ad Atene, non era ispirata solo dal desiderio

di mantenere il più integro possibile il territorio dell’Impero, ma anche dalla

necessità di non entrare in contrasto con una nazionalità fino ad allora fedele

e piuttosto in sintonia con il potere imperiale, come quella albanese. Infine,

va ricordata anche la strenua resistenza che fu messa in atto dall’elemento

musulmano di Bosnia contro l’occupazione austro-ungarica che si risolse in

un vero conflitto43.

In margine a questa vicenda che trovava protagonisti la Grecia, il governo

ottomano e gli albanesi sudditi del sultano, Atene finì per essere scontenta

non tanto o non solo della prudenza che Roma suggeriva ai governanti greci,

al pari delle altre capitali europee, ma anche della sostanziale difesa degli

interessi degli albanesi. Singolare il commento alla pace ‘panslava’ da parte

di Depretis, di fronte alle lamentele greche:

A nostro avviso, non è da considerarsi, né come equo, né come verosimile un ulteriore rimaneggiamento territoriale quale costì [ad Atene] si persiste a vagheggiare. Dopo la stipulazione dei patti di santo

Stefano, divenuti obbligatorii così per la Russia come per la Turchia

fin dal momento in cui furono firmati, la serie dei sacrifizii territoriali

imposti con la guerra dal vincitore alla Turchia, sembra chiusa. Non si

vede in qual modo essa potrebbe essere riaperta e quali fra le Potenze

che non hanno guerreggiato contro la Porta [si ricordi quanto Roma

aveva insistito perché la Grecia non scendesse in guerra] potrebbero

chiedere a quest’ultima di rinunziare alla sovranità di territorii dei

quali non è stata finora spodestata44.

Il ministro degli Esteri Deliyannis finì per accusare il governo italiano di

sostenere la causa degli sqipetari o persino la stessa Sublime Porta. Per arrivare

a questo ci volle tuttavia la fase immediatamente successiva al congresso di

Berlino quando la crisi finì per focalizzarsi, come si è fatto cenno, sull’area

greco-albanese. Però anche negli anni precedenti la documentazione

diplomatica ci testimonia di una politica italiana costantemente volta a

frenare ogni ardore nazionale del governo e del popolo greco.

I diversi e successivi titolari della Consulta in buona sostanza ritenevano45

che la questione orientale dovesse trovare una soluzione progressiva, in

tempi medio-lunghi e in modo quasi naturale. Il quesito riguardava la

sorte dei possedimenti ottomani in Europa: doveva essere allontanato o

meno l’Impero ottomano dal Vecchio continente in cui si era insediato

saldamente da secoli? Essi non gradivano decisioni o atti radicali e audaci.

Ciò significava, a ben vedere, impedire che da parte greca si approfittasse

della situazione favorevole creatasi con la nuova guerra russo-turca. Già al

tempo della prima crisi d’Oriente a metà degli anni Cinquanta vi erano

state incursioni in territori ottomani, appena oltre il confine del Regno

di Grecia, ma il deciso intervento dei governi francese e britannico sul re

Ottone e sul governo di Atene avevano reso vani quei tentativi e le speranze

di realizzare la megali idea46 (costituire una grande Grecia comprendente

buona parte dell’antico Impero bizantino) non si erano potute realizzare47.

Come si è visto, di nuovo negli anni Settanta le Potenze avevano tenuto

a freno il governo ellenico e il movimento nazionale greco, questa volta

lasciando intravvedere un compenso non disprezzabile. Questo fu formulato

al Congresso di Berlino, ma, come si è detto, non in maniera ben definita,

come sarebbe stato opportuno per non innescare nuovi problemi.

D’altronde, a differenza di quanto avvenuto negli anni Cinquanta (allora

il Congresso di Parigi del 1856 aveva favorito il percorso risorgimentale della

nazione romena e di quella serba ma in misura limitata)48, nel 1878 Serbia,

Montenegro e Romania49 ottennero l’indipendenza in luogo dell’autonomia,

nonché ingrandimenti territoriali; nacquero inoltre il Principato autonomo

di Bulgaria e la provincia autonoma della Rumelia orientale50. Non si poteva

negare alla sola Grecia di ottenere un ampliamento del proprio territorio,

come accadeva per gli altri Stati balcanici. Per quanto militarmente debole

e politicamente instabile all’interno, essa avrebbe potuto cogliere l’occasione

per realizzare parte (sicuramente non tutte) delle proprie aspirazioni

nazionali. Quanto promesso nell’estate del 1878 e concretamente assegnato

alla Grecia solo nel 1881, non poté soddisfare a pieno quelle aspirazioni.

Non vi era solo il desiderio dell’opinione pubblica greca di acquisire al

Regno l’intero Epiro, ma restava ancora vivo e forte l’impulso a guardare

alle popolazioni della Macedonia e delle Tracia, se non perfino a quelle di

Costantinopoli e dell’Anatolia.

Si accennava prima alla posizione del tutto particolare del governo

italiano, già intravvista durante la crisi pluriennale, ma ora più netta proprio

quando la guerra era alle spalle e restava in piedi il peculiare contenzioso

tra Impero ottomano e Grecia, dovuto anche all’ambiguità delle decisioni

prese a Berlino. Nel marzo 1879 Depretis dava istruzioni al rappresentante

italiano ad Atene perché facesse comprendere entro quali limiti dovessero

contenersi le richieste territoriali greche, per ragioni generali di opportunità

politica (in ragione della posizione assunta dalle diverse Potenze), ma anche

per lo specifico interesse dell’Italia, di cui tuttavia si vantava la profonda

solidarietà con la causa ellenica. Depretis chiariva dunque l’interesse

che noi abbiamo a che lo smembramento dell’Epiro non abbia a suscitare, da parte dell’elemento albanese, complicazioni che, mentre

nuocerebbero alla causa della Grecia, potrebbero altresì condurre a

conseguenze che noi dobbiamo cercare, possibilmente, di evitare.

Una insurrezione, nelle regioni che ci stanno di fronte nell’Adriatico, e l’anarchia che necessariamente ne deriverebbe, costituirebbero

per noi un pericolo manifesto. Basti accennare agli attriti che potrebbero seguire nei nostri rapporti con l’Austria-Ungheria, e che,

quando non avessero effetto peggiore, avrebbero pur sempre quello

di indebolire la nostra posizione di grande Potenza nel concerto

europeo51.

Il politico italiano ribadiva il 1 aprile seguente che «tutte le nostre informazioni ci additano la probabilità di una resistenza albanese. Naturalmente,

non è possibile determinarne l’importanza; ma il pericolo esiste e le conseguenze potrebbero essere per noi gravi». E pur non negando che dietro

la resistenza organizzata dall’elemento musulmano contro la cessione di

territori dell’Impero ottomano abitati da popolazioni musulmane (spesso

albanesi), vi potesse essere l’influenza della Corte imperiale, notava che le

forze in campo erano locali: «Noi non abbiamo infatti saputo che sia stato

mandato in Epiro un solo battaglione asiatico o di altra provincia turca»52.

Depretis, peraltro, era stato il committente della nota ‘ispezione’

condotta in Epiro dal console Enrico De Gubernatis, grande esperto delle

terre balcaniche, fratello di uno dei più conosciuti intellettuali dell’epoca,

Angelo De Gubernatis. Il console era giunto alla conclusione53 che, in caso

di cessione dell’Epiro o di buona parte di esso alla Grecia, la resistenza

albanese e dell’elemento musulmano vi sarebbe stata senza dubbio, quanto

meno in alcuni distretti, mentre la cessione della sola valle dell’Aspropotamo

non sarebbe piaciuta a Istanbul (poiché la frontiera greca sarebbe stata

troppo vicina alla capitale epirota, Giannina) ma non avrebbe suscitato

grandi reazioni nella popolazione. De Gubernatis, per rispettare le estensioni

territoriali (25.000 chilometri quadrati con circa 450.000 abitanti) promesse

alla Grecia nel congresso di Berlino, riteneva che l’Impero ottomano avrebbe

dovuto cedere l’intera Tessaglia (350.000 abitanti) e non solo una parte,

escludendo, cioè, la valle del fiume Peneos (Selimbria).

Più o meno, nel 1881 Atene e Istanbul, con la mediazione delle Potenze,

giunsero a un accordo in questi termini: «la frontiera tessala veniva, quindi,

spostata verso nord, in modo di includervi i distretti di Volo, Larissa e Trikala,

con una popolazione di 36.000 abitanti. Per contro una rettifica di frontiera

nell’ovest dell’Epiro lasciava Gianina [sic!] alla Turchia»54. Nonostante

la bruciante rinuncia quasi totale all’Epiro, l’incremento territoriale del

Regno di Grecia non fu affatto trascurabile, cui si aggiungeva l’importanza

economica delle campagne tessale. La nuova frontiera dal punto di vista

strategico era più favorevole alla Turchia che non alla Grecia; questa, però,

acquisì mezzo milione di nuovi cittadini55. Per ottenere questo risultato56

ci vollero non solo le trattative bilaterali, assolutamente senza esito, ma

una conferenza a Costantinopoli, una ulteriore a Berlino (senza delegato

turco) nell’estate 1880, la mobilitazione dell’esercito ellenico, voluta dal

Primo ministro Charilaos Trikoupis ad agosto 1880, e una convenzione

delle Potenze con la Sublime Porta (maggio 1881), cui, con la convenzione

turco-greca del 2 luglio 1881, aderì l’ennesimo governo Koumoundouros,

fortemente criticato dall’opposizione capeggiata da Trikoupis.

Prima che calasse il sipario su quella complessa vicenda va ricordato

che in Italia il filellenismo rialzò la testa, mosso anche dalla mobilitazione

proclamata in Grecia. Michele Buscalioni, massone e importante esponente

a suo tempo della Società Nazionale, diede vita alla Società filellenica, con

l’attivo concorso di Marco Antonio Canini, pressando i maggiori uomini

politici italiani perché sostenessero le richieste della Grecia e spingendosi a

offrire al governo Koumoundouros di organizzare una legione di volontari

pronti a combattere al fianco dell’esercito ellenico. Per un’illustrazione

dettagliata di questa vicenda, piuttosto complessa, rinvio a due studi di

alcuni anni fa57; qui è sufficiente ricordare che l’esecutivo entrato in carica

a ottobre ad Atene scelse la strada della prudenza ancora una volta. Come

si vide in seguito nella guerra greco-turca del 1897, l’avventura bellica era

effettivamente troppo rischiosa e l’aiuto di un pugno di volontari non

avrebbe cambiato il rapporto tra le forze in campo.

La questione dell’Epiro anche in seguito continuò ad affascinare gli

amanti dell’avventura. Basta ricordare la pittoresca figura del marchese Adriano Colocci Vespucci di Jesi. Dopo l’esperienza fatta accanto al

principe di Bulgaria Alessandro di Battenberg58, come aiutante di campo

(Battenberg, si ricordi, era nato a Verona), si recò nella seconda metà degli

anni Ottanta in Grecia59 dove fu ammesso al Sillogo Parnaso (l’Accademia

greca), entrando in relazione con la Fratellanza degli epiroti e con l’allora

presidente del Consiglio Deliyannis. Ne nacque l’ennesimo progetto di

legione filellenica, che è difficile dire se fosse sotterraneamente appoggiato

dal governo italiano che a livello pubblico continuava sulla linea della prudenza. Colocci Vespucci pubblicò in italiano e in greco l’opuscolo (ancora

uno) La Grecia e la diplomazia, ma di tutto ciò non se ne fece poi nulla.60

Parlando sia della Francia sia dell’Italia alla vigilia e durante il Congresso

di Berlino, Evangelos Kofos ha scritto che «remained throughout the crisis

on the fringe of the European concert. So detached indeed were these two

Powers from Balkan developments that when they championed the Greek

cause at the Congress their action was based mainly on sentimental rather

than political considerations»61. In definitiva, nella realizzazione parziale

delle aspirazioni nazionali greche e nell’ampliamento dei confini del Regno

di Grecia, il fattore Italia non pesò molto, sia che si tenga presente la

fallita spedizione del 1877 e l’impossibile proposta sortita dal campo dei

filelleni nel 1880-1881, sia che si analizzi la prudentissima linea politica dei

Gabinetti di Roma.