Napoli Calcio, out Petagna, Manolas va a curarsi in Grecia, cosa sta succedendo?

Gattuso non trova pace. Dopo le varie indisponibilità che hanno costretto il tecnico azzurro a bussare alla Primavera per riuscire a mettere in campo 11 giocatori a Granada, per il match giovedì prossimo, arrivano altre brutte notizie in casa Napoli: out anche Petagna: “Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati stamattina sull’attaccante hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri”. In totale, dunque, 9 giocatori indisponibili per le prossime partite: si tratta di Koulibaly e Ghoulam (bloccati dal Covid), Mertens e Manolas (problemi alle caviglie), Hysaj, Demme, Lozano, Petagna e Ospina (problemi muscolari). Inoltre, ciò che sta facendo tanto discutere nelle ultime ore è la scelta dei calciatori di andarsi a curare nel proprio paese. Mertens, per esempio, è ancora in Belgio, dove si sta curando la distorsione a una caviglia rimediata contro l’Inter a San Siro lo scorso mese di dicembre. L’attaccante manca da due mesi e per il momento non s’intravede la possibilità di un ritorno a breve tempo. Anche Manolas è volato in Grecia dove vi resterà qualche giorno, per sottoporsi alle cure adeguate per l’infortunio. Un programma di riabilitazione concordato con lo staff medico del Napoli, nel quale sarà affiancato dal suo terapista di fiducia, come comunicato dalla SSC Napoli: “La difesa ha gli uomini contati, Hysaj potrebbe farcela a rientrare entro fine mese, Manolas è andato in Grecia per qualche giorno, seguirà con un suo terapista di fiducia il programma di riabilitazione concordato con lo staff medico”. Quest’anno tanti infortuni e per lo più curati all’estero, cosa sta succedendo allo staff medico del Napoli?