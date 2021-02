Napoli, anziano muore in attesa del vaccino. Stroncato da infarto mentre aspettava il suo turno. Stava compilando il modulo di accettazione per sottoporsi al vaccino anti-Covid quando un malore lo ha fatto accasciare a terra. Un 84enne napoletano è stato soccorso mentre era all’interno del Covid Vaccine Center dell’Asl Napoli 1, allestito nella Mostra d’Oltremare dove oggi sono partite le somministrazioni delle prime dosi Pfizer per gli over 80.

L’anziano, che si trovava in una delle postazioni allestite per l’accettazione, è stato inizialmente soccorso dall’equipe per le emergenze in forza al centro vaccinale che gli ha prestato le prime cure per trasferirlo con l’ambulanza all’ospedale San Paolo. L’84enne era stato accompagnato dalla moglie e dal figlio ma non aveva ancora ricevuto l’inoculazione del farmaco che, in ogni caso, sarebbe stata valutata dopo la fase di accettazione e anamnesi da parte dei medici del Covid Vaccine Center.

Nel caso degli anziani, il personale sanitario sta svolgendo analisi più approfondite nella fase che precede la somministrazione e con le fasce orarie che prevedono un numero contigentato di anziani, per ciascun turno, non si sono create file. L’anziano nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei medici dell’ospedale in via Terracina, è deceduto per arresto cardiocircolatorio.