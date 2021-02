Myrea e Marini vincono La Pupa e il Secchione e Viceversa.

La pupa Myrea Stabile e il secchione Luca Marini vincono l’edizione 2021 de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Giovedì 25 febbraio è andata in onda in prima serata su Italia 1 la sesta e ultima puntata del programma cult prodotto da Endemol Shine Italy condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Myrea e Marini si aggiudicano il montepremi della trasmissione pari a 20.000 euro. Si può vedere il video su Mediasetplay.

Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento: Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un altro!. Si conclude così il percorso che ha messo a confronto due mondi agli antipodi: quello delle pupe e dei pupi, e quello delle secchione e dei secchioni. Nelle settimane di permanenza nella Villa, coppie apparentemente senza punti di contatto hanno imparato a vivere insieme, condividendo tutto ed entrando gli uni nell’universo delle altre, mettendo da parte le proprie certezze, rischiando e scoprendo che da tutti si può imparare qualcosa.

Finalisti

Ma quali erano i finalisti (le coppie) del reality La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Le coppie che hanno preso parte alla finale dello show sono:

Miryea e Marini

Orazi e Gianluca

Pisano e Linda

Stephanie e Guidi

Concorrenti

Abbiamo visto chi ha vinto (i vincitori) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, ma quali sono i concorrenti che hanno preso parte allo show? Eccoli:

LE PUPE

Jessica Bucci, 25 anni originaria di Avezzano, ma vive a Torino. È commessa e modella e si definisce parecchio vanitosa;

Laura Antonelli, 19 anni di Pomezia, è influencer e beauty queen. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”;

Linda Taddei, 20 anni di Ferrara, seconda classificata Miss Universo Italia 2019, non ha mai letto un libro in vita sua;

Miryea Stabile, 22 anni, di Brescia è ballerina e influecer. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes;

Stephanie Bellarte, 19 anni di Pavia, è modella indossatrice. Appassionata di moda, la sua camera sembra una boutique.

I PUPI

Gianluca Tornese, 28 anni di Napoli, è imprenditore, influencer, modello ed ex volto di ‘Uomini e donne’;

Matteo Diamante, 31 anni di Genova, è organizzatore di eventi, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’;

Mattia Garufi, 24 anni di Milano, è modello e pr, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’.

LE SECCHIONE

Giulia Orazi, 27 anni di Perugia, è veterinaria;

Sara Hafdaoui, 24 anni di Roma, è specializzanda in medicina;

Silvia Gandini, 28 anni di Varese, è laureata in Scienze motorie.

I SECCHIONI

Alberto Bartozzi, 29 anni di Senigallia (Ancona), è esperto di logica;

Alessio Guidi, 20 anni di Prato, è studente di marketing;

Andrea De Santis, 23 anni di Castrovillari (Cosenza), è studioso di storia;

Luca Marini, 20 anni di Bondeno (Ferrara), è ingegnere e ballerino;

Matteo Pisano, 24 anni di Dego (Savona), è ricercatore di fisica.