“My time is over”, il nuovo singolo di Linda Andresano

Salerno – “My time is over” è il nuovo progetto musicale di Linda Andresano vocalist funky soul & jazz, pisana di nascita ma salernitana d’adozione. “My time is over” è la preview di una nuova collezione musicale che darà vita al suo secondo EP in uscita la prossima primavera. Il brano è una sad ballad nata, come ricorda la stessa autrice, durante un’esercitazione al piano, una melodia nata per caso, che ha dato vita poi a un racconto“triste“, due persone che si sfiorano per un attimo nella loro vita, per poi dirsi addio per sempre. In un certo senso la cantante di Baronissi coglie a pieno il momento “liquido”, per dirla alla Zygmunt Bauman che vivono le relazioni di oggi che non hanno solidità nè durata. “My time is over”, vanta la partecipazione di due guests d’eccezione: Massimo Colombo, pianista jazz di fama internazionale che ha collaborato con la Filarmonica della Scala diretta dal maestro Riccardo Muti, e Antonio Baldino, trombettista salernitano che ha collaborato con jazzisti famosi, quali Randy Breker, Tom Harrel, Bob Mintzer, Diane Shure e Dee De Bridgewater, già presente in RAI, in particolare con l’orchestra di Paolo Belli nel programma “Ballando con le stelle”, e recentemente entrato a far parte della scuderia Yamaha, quale artista della casa giapponese. Linda Andresano è dotata di una voce calda e vibrante che sa diffondere energia ed esprimersi al meglio sul palco con le sue caratteristiche black. Sa esprimersi correttamente in tre lingue con un melting pot che tradisce le sue origini culturali del sud Italia e del suo lungo periodo trascorso tra Germania, Australia ed Egitto. Il suo è un soul elegante che si salda all’energia del funk, declina nei ritmi del jazz. Linda Andresano ha collaborato con tantissimi musicisti sia della scuola jazzistica campana che abbruzzese. Nel 1998, infatti, si trasferisce in Abruzzo dove conseguirà il D.U. in Interpretariato e Traduttologia, sempre in Abruzzo calcherà i primi palchi nei jazz club regionali prima di approdare nel 2017 alla London College Music of London. Nel 2018 firma il suo primo contratto discografico con la PLAY & Oracle records Ltd con la quale realizza e produce il suo primo EP “I miss you”, un disco che ha rappresentato un momento di svolta nella vita di quest’artista, che con determinazione a 37 anni è riuscita a realizzare il suo sogno quello di raccontarsi e raccontare il Mondo con la propria sensibilità musicale. Linda Andresano ha avuto il coraggio di non mollare mai, e di mettersi in gioco vincendo, secondo noi, egregiamente la sua scommessa, regalando a noi canzoni e sound funky jazz di alto profilo.

a cura di Luigi De Rosa