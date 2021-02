Muore Franco Marini, ex Presidente del Senato, stroncato dal Covid

Si è spento oggi a causa del Covid, all’età di 87 anni, Franco Marini. È stato segretario generale della CISL, presidente del Senato nel 2006, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del governo Andreotti VII, Segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. Nel 2013 fu indicato come possibile Presidente della Repubblica, ma al primo scrutinio si attestò su un numero di voti troppo basso e la sua candidatura fu ritirata. Stando a quanto riportato dall’ANSA, a inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Tutti gli hanno riconosciuto durante il suo mandato come Presidente del Senato doti di equilibrio, unite a fermezza e saggezza. Forse aiutato dalla sua pipa che teneva sempre spenta tra le mani e che divenne nel tempo suo tratto distintivo. Restano indelebili le sue iniziative politiche e le sue battaglie, come chiedere l’intercessione di Giovanni Paolo II sul Cile di Pinochet per la scarcerazione del sindacalista Manuel Bustos.

L’annuncio della sua dipartita è stato dato via Twitter dall’amico Castagnetti che l’ha definito “uomo integro e forte, fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia.”

Tanti sono i messaggi di cordoglio provenienti dal mondo della politica. Nicola Zingaretti parla di un grande italiano, instancabile, un esempio e un punto di riferimento. Elisabetta Casellati pubblica una foto che li ritrae insieme: “L’Italia piange Franco Marini, importante protagonista della storia repubblicana. Ricorderemo il suo prezioso contributo sul rafforzamento della democrazia parlamentare e sui temi del lavoro.”

“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”, commenta Dario Franceschini.

Tantissimi i messaggi, da Twitter anche il presidente del Parlamento europeo David Sassoli: “Confronto e dialogo. Guardare al minimo comun denominatore piuttosto che al massimo comun divisore. Grazie Franco Marini per quella grande lezione di saggezza, di apertura, di moderazione, di lucidità di visione che è stata la tua vita. La terra ti sia lieve” e ancora, “Profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Marini, uomo colto e saggio, forte nel fisico e nell’animo. Mio equilibrato ed autorevole predecessore alla Presidenza del Senato, Marini non ha mai mancato di incarnare saggezza e rispetto delle Istituzioni, valori che oggi più che mai sono un esempio da seguire” commenta il senatore di Forza Italia Renato Schifani.