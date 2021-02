MSC Crociere vacanze in sicurezza sulla nuova ammiraglia MSC Virtuosa

La MSC Crociere, grazie alla cosiddetta “bolla sociale“, vale a dire l’insieme di rigorosi protocolli sanitari anticovid che garantiscono il viaggio in sicurezza a passeggeri ed equipaggio, è ripartita, tornando a offrire fantastiche crociere alla propria clientela. “Questa seconda ripartenza deve segnare la ripresa definitiva”, esordisce così Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, presentando la ripresa dell’attività. “Dal mese di gennaio stiamo registrando le prime prenotazioni crescenti, anche da parte di nuovi clienti che forse mai avrebbero preso in considerazione una crociera. Stiamo ricevendo richieste anche per svolgere gli eventi aziendali in sicurezza, un settore dove si potrebbe aprire una nuova quota di mercato interessante in futuro. Per la prima volta, dopo quasi un anno, stiamo ricevendo un segnale importante e il nostro obiettivo è guardare all’estate 2021. Gennaio è sempre stato il mese per eccellenza della bassa stagione, in cui c’era la partenza della domanda. Oggi il nostro obiettivo è proporre una vacanza sicura in un momento in cui il settore dei viaggi è bloccato e soprattutto rilanciare l’estate. Non sono d’accordo con chi pensa che il nostro sia un settore frivolo: qui si parla di rimettere in moto un comparto come quello crocieristico, che a livello nazionale vale 14 miliardi di euro e genera occupazione per 120 mila persone, rappresentando così un importante volano anche per altri settori ancora fermi”. Seguendo questa scia di cauto ottimismo è stata presentata la nuova ammiraglia, la Msc Virtuosa. Si tratta di una nave particolarmente innovativa, dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo e introduce esperienze uniche per i clienti. Msc Virtuosa, per esempio, presenta il primo barman umanoide al mondo su una nave da crociera. Rob, il barman umanoide, preparerà e servirà cocktails ai crocieristi. Le movenze di Rob, insieme all’abbigliamento spaziale degli altri bartender inseriti in un ambiente circondato da tecnologia futuristica, renderanno l’Msc Starship Club un’attrazione adatta a tutte le età.

Gli ospiti potranno utilizzare delle cabine digitali verticali appositamente progettate all’interno dell’area per fare il loro ordine. Rob mostrerà poi tutte le sue abilità robotiche per preparare i cocktail, versando, mescolando e decorando i drink. Non solo, Rob potrà interagire con i clienti in 8 lingue diverse (inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, portoghese brasiliano, cinese e giapponese), in base alla lingua scelta dal passeggero al momento dell’ordine. Rob ha anche una sua personalità che si evolve in base all’ambiente e all’atmosfera circostante. Il suo viso a LED può esprimere diverse espressioni e consentire agli ospiti di godersi la sua performance. Sarà inoltre possibile visualizzare lo stato della preparazione del drink grazie ai monitor digitali all’interno dell’area e ad una striscia a LED posizionata sopra l’isola robotica. Inoltre grazie a due nuovi format di ristorante che valorizzano le cucine internazionali, sulla MSC Virtuosa si potrà vivere anche un vero e proprio viaggio gastronomico. Tra le numerose attività, spettacoli teatrali, un’offerta pluripremiata per le famiglie, così come la passeggiata attraverso l’iconica promenade, che rappresenta il cuore della nave, sovrastata da un soffitto a LED lungo 91,8 metri. La nuova ammiraglia della compagnia entrerà in servizio a partire dal 16 aprile 2021, con quattro crociere nel Mediterraneo di 3, 4 e 10 notti in partenza da Genova – homeport della compagnia a livello mondiale – per poi trasferirsi a Kiel (Germania), dove inizierà i suoi itinerari in Nord Europa. Gli arrivi in casa Msc Crociere non sono finiti. Il 2021 sarà anche l’anno di arrivo di Msc Seashore che ad agosto porterà la flotta della compagnia a 19 unità, cui se ne aggiungeranno altre quattro entro il 2025.