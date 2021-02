Morto per Covid il dottor Giuseppe Basso: ha salvato centinaia di bambini dal tumore

È lutto a Padova per la morte del dottor Giuseppe Basso, ex direttore della Clinica di Oncoematologia Pediatrica dove ha salvato centinaia di bambini dal cancro. Ad ucciderlo è stato il Covid-19. Aveva 73 anni e da giorni era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo essere risultato positivo al tampone circa un mese fa. Il decesso si è verificato nella notte tra lunedì 15, giornata dedicata ai piccoli malati di cancro, e martedì 16 febbraio. Il medico, che lascia la moglie Stefania e un figlio piccolo, era andato in pensione nel 2018 e, da allora, dirigeva l’Italian Institute for Genomic Medicine di Torino.

“Scienziato di valore e medico appassionato – è il ricordo del rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto – il professor Basso con competenza e determinazione ha applicato i progressi della scienza alla cura dei giovanissimi pazienti, che nei momenti difficili della malattia in lui hanno trovato le terapie più efficaci ed un sorriso amico”. Molti ricorderanno Basso per la vicenda della giovane Eleonora Bottaro, morta per leucemia qualche anno fa. Dopodomani, in corte d’Appello a Venezia, si celebrerà il processo ai genitori della ragazza, che avevano rifiutato le terapie, convinti che Eleonora sarebbe guarita con le vitamine e terapia psicologica che prevede il “metodo Hamer”. Contro questa decisione proprio Basso, che era medico di Eleonora, si era schierato con tutte le sue forze. “Eleonora aveva ottime chance di guarire – aveva detto a commento della sentenza di condanna in primo grado per i genitori della ragazza – sono amareggiato e deluso”.