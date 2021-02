Modello Sorrento, si parte. Presentazione degli Stati Generali del Turismo

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: «Quando ho deciso di candidarmi sindaco mi sono dato alcuni obiettivi fondamentali: proteggere, unire e rafforzare la nostra comunità. E ridare a Sorrento il giusto posizionamento culturale e turistico a livello nazionale e internazionale. Partendo da un metodo semplice ed efficace: coinvolgere, confrontarsi, condividere. Decidere e agire.

Ed è per questo che oggi sono particolarmente emozionato nell’annunciarvi la presentazione degli Stati Generali del Turismo, patrocinati da Regione Campania ed ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Partiremo il 2 marzo (nei prossimi giorni avrete maggiori dettagli) con il primo incontro digitale trasmesso in diretta streaming (per evitare assembramenti) da questa mia pagina facebook e da quella del Comune di Sorrento.

Nel corso del mese di marzo ci saranno poi altri appuntamenti con tutte le categorie coinvolte nel comparto con cui costruiremo il percorso.

Sarà attivata una apposita mail alla quale tutti potranno inviare contributi, idee e proposte. Concluderemo i lavori tra circa un mese, con la presentazione dei risultati e di un piano di posizionamento già per l’anno in corso e in prospettiva per i prossimi. In autunno poi faremo un check.